The Witcher - Erste Drehorte für die Netflix-Serie angeblich bekannt

Seitdem bekanntgegeben wurde, dass die Rollenspiel-Reihe The Witcher eine eigene Netflix-Serie bekommt, warten Fans ungeduldig auf neue Informationshäppchen. Bis jetzt stand nur fest, dass Andrzej Sapkowski, der Autor der Witcher-Buchreihe, mit von der Partie ist.

Außerdem hat uns der ein oder andere aufgeregte Tweet der Drehbuchautorin Lauren S. Hissrich verraten, dass die Rollen der Figuren bald international verteilt werden sollen, was unter anderem Superman-Schauspieler Henry Cavill dazu veranlasst hat, sich öffentlich für die Rolle des Geralt von Riva zu bewerben.

Kämpft sich Geralt bald durch Budapest?

Jetzt berichtet Omega Underground jedoch, dass auch der erste der Drehorte der Serie bekanntgegeben wurde. Es soll sich angeblich um die ungarische Hauptstadt Budapest, handeln. Dort sollen die acht Folgen der Serie hauptsächlich gedreht werden, es sind jedoch noch andere (noch unbekannte) europäische Städte im Gespräch.

So verhindern die Drehbuchautoren Serienspoiler

The Witcher-Serie auf Netflix

Warum sich die Serienmacher für Ungarn entschieden haben und nicht etwa für Polen, das Herkunftsland des Buchautors und des Entwicklerstudios CD Projekt Red, wurde nicht erklärt. Budapest ist jedoch eine gute Wahl für eine Fantasy-Verfilmung.

Warum Budapest ein guter Witcher-Drehort ist

Zum einen sind die beiden Stadtteile Buda und Pest voller alter Gebäude, viele der Sehenswürdigkeiten lassen sich ohne Probleme als Schauplätze für eine Serie wie The Witcher umfunktionieren.

Zum anderen liegt Budapest genau an der Stelle, an der die Donau das ungarische Mittelgebirge verlässt und in das ungarische Tiefland fliesst, was auch beeindruckende Landschaftsaufnahmen garantieren dpürfte. Unter anderem hielt die Stadt schon für die Dreharbeiten zu Hellboy, Die Säulen der Erde, Die Borgias, Dracula und The Alienist - Die Einkreisung her.

Welche Stadt würdet ihr euch als Drehort der Serie wünschen?