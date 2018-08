Nachdem The Witcher die Bücher- und Videospielwelt erobert hat, ist der Hexer bald auch in einer eigenen Serie auf Netflix zu sehen.

Wer die Rolle von Geralt in der kommenden The Witcher-Serie übernehmen wird, ist noch völlig unklar.

(Mindestens einen) Interessenten aus Hollywood gibt es aber.

Henry Cavill, bekannt aus Zack Snyders Man of Steel und Mission: Impossible 6 - Fallout, würde gerne in Geralts Hexerrüstung schlüpfen, um den grummeligen Charakter in der Netflix-Serie zu verkörpern.

Cavill ist großer The Witcher-Fan: In einem Interview mit IGN gab der Schauspieler bekannt, großer Fan von Andrzej Sapkowski's Romanen sowie vom RPG The Witcher 3: Wild Hunt zu sein. Er könnte es sich absolut vorstellen, Geralt in der Serie zu spielen, so Cavill.

Freut euch aber nicht zu früh: Dass Cavill tatsächlich Geralt in der Netflix-Serie zu The Witcher spielt, ist mit seiner Aussage im Interview nicht bestätigt.

Dass der Schauspieler Fan des Franchises ist und sich gerne wünscht, Geralt zu spielen, muss nicht zwingend bedeuten, dass er auch am Casting zur Serie teilnimmt und die Rolle letztendlich bekommt.

Was wir über die The Witcher-Serie auf Netflix wissen

Das wissen wir über den Cast: Die Macher der Witcher-Serie um Showrunner Lauren S. Hissrich haben den Cast bislang nicht offiziell enthüllt.

Allerdings gab Hissrich Ende Juni 2018 bekannt, dass das internationale Casting zur Netflix-Serie bald starten soll. Mittlerweile können wir wohl davon aussgehen, dass das Casting, also die Suche nach Schauspielern für die einzelnen Charaktere, im vollen Gange ist.

Wann der Cast bekanntgegeben wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Infos zur Serie:

Die erste Staffel der The Witcher-Serie auf Netlix umfasst wohl 8 Episoden

Eine Episode soll etwa eine Stunde lang sein

Die Autorin hat schon Ideen für mehrere Staffeln

Unter anderen Drehbuchautoren von Daredevil mit an Bord

Vorlage sind nicht die Spiele, sondern vielmehr die Bücher von Sapkowski

Serie will sich an die Buchvorlage halten und eine große, diverse Fantasy-Welt abbilden

Wann startet die The Witcher-Serie auf Netflix?

Bis The Witcher Netflix erobert, müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden.

Der Start der Witcher-Serie soll nicht vor 2020 erfolgen.