The Witcher: 40.000 Fans fordern Netflix per Petition auf, Henry Cavill zu halten

Die Netflix-Serie The Witcher muss nach Staffel 3 ohne Henry Cavill als Geralt auskommen. Stattdessen soll Liam Hemsworth in die Rolle des Hexers schlüpfen. Das gefällt vielen Fans offenbar überhaupt nicht. Sie fordern jetzt sogar per Petition, dass Henry Cavill der Serie erhalten bleiben soll. Stattdessen müssten die Writer der Serie ersetzt werden.

The Witcher auf Netflix: Fan-Petition fordert, dass Henry Cavill bleibt

Fast 40.000 Fans fordern, dass Netflix Henry Cavill "behalten" soll und stattdessen die Writer ersetzt. Denen wird im Text der change.org-Petition jedenfalls die Schuld an Henry Cavills Weggang in die Schuhe geschoben. Als Argument für Henry Cavill wird auch eine Aussage des Autors der Bücher herangezogen, der die ursprüngliche Geralt-Besetzung feierte.

Die Urheber der Petition gehen davon aus, dass Netflix Henry Cavill ersetzen wolle, weil es ihm wichtig ist, sich an der Original-Vorlage zu orientieren. Kurioserweise wird hier auch noch das desaströse Ende von Game of Thrones angeführt, und zwar als Fehler, den Netflix nicht wiederholen solle (Netflix hat mit Game of Thrones allerdings gar nichts zu tun).

So sieht Henry Cavill übrigens als Geralt in Aktion aus:

2:10 The Witcher: Henry Cavill wird im neuen Trailer zum Hexer

Zusätzlich wird in dem Petitionstext gefordert, dass sämtliche The Witcher-Fans die Serie nach Staffel 3 nicht weiter schauen sollen – und im Idealfall auch noch ihre Abos kündigen. Zumindest scheint das der Plan dafür zu sein, wenn die Petition nicht fruchtet und die Änderung wie geplant vollzogen wird (wovon auszugehen ist).

Wieso geht Geralt? Es könnte verschiedene Gründe dafür geben, dass Henry Cavill der Netflix-Serie The Witcher den Rücken kehrt. Manche Fans spekulieren, dass nicht Netflix, sondern der Schauspieler entschieden hat, nicht weiter mit zu machen, weil sich die Serie immer weiter von den Büchern entferne. Darauf deuten auch tatsächlich einige Aussagen des Darstellers und eines Ex-Producers hin:

25 1 Ist das der Grund? Henry Cavills Weggang hat sich wohl schon länger angedeutet

Aber Vorsicht! Aktuell steht nicht mit Sicherheit fest, dass Henry Cavill wirklich deshalb gegangen ist (oder dass Netflix ihn deshalb ersetzen wollte). Aus den Ankündigungen zur Neubesetzung Geralts geht jedenfalls nichts Derartiges hervor und wir wissen auch gar nicht, ob die Entscheidung von Netflix oder Henry Cavill ausgegangen ist.

Wann startet The Witcher Staffel 3?

Einen genauen Starttermin für die dritte The Witcher-Staffel gibt es noch nicht. Aber immerhin kennen wir einen groben Zeitraum: Im Sommer 2023 können wir wohl mit der Veröffentlichung der Netflix-Serie rechnen. Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und mehr findet ihr hier.

Vorher dürften wir in den Genuss des Current Gen-Upgrades für The Witcher 3 kommen. Das soll noch in 2022 für PS5 und Xbox Series S/X veröffentlicht werden. Außerdem wurde neben der neuen Trilogie und mindestens einem weiteren The Witcher-Titel auch noch ein Remake des ersten The Witcher-Spiels angekündigt, das auf der Unreal Engine 5 basiert.

Wie steht ihr zur Neubesetzung von The Witcher-Figur Geralt? Wie findet ihr den Petitionstext?