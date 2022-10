Der Geralt-Schauspieler Henry Cavill kehrt der The Witcher-Serie auf Netflix bald den Rücken. Er wird in Staffel 4 durch Liam Hemsworth ersetzt. Dass es zu dieser großen Veränderung kommt, hat sich womöglich schon länger angebahnt und wir kennen eventuell auch schon den Grund dafür, dass Henry Cavill geht.

Henry Cavills The Witcher-Ausscheiden könnte sich schon lange angedeutet haben

Darum geht's: Die Netflix-Serie The Witcher ist ein voller Erfolg. Die Spiele-Verkäufe wurden massiv angekurbelt, Fans warten sehnsüchtig auf die dritte Staffel. Jetzt gibt es aber schlechte Nachrichten: Ab Staffel 4 werden wir ohne Henry Cavill als Geralt auskommen müssen. alle Infos dazu findet ihr hier:

Fans glauben, dass sich diese Entwicklung schon länger abgezeichnet hat und vor allem daran liegen könnte, wie stark die Serie von der Buchvorlage abweicht. Gleichzeitig gilt Henry Cavill als großer Fan der Vorlage und wollte laut eigener Aussage stets eine möglichst getreue Umsetzung in der Netflix-Serie.

Henry Cavill hat gesagt, er sei ein großer Fan davon, sich möglichst genau an den Originalen zu orientieren. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir insgesamt wohl auch eine Serie mit sieben Staffeln bekommen, in denen er den Witcher spielt.

Wir wissen auch, dass Henry Cavill wichtig war, dass Geralt in der zweiten Staffel mehr spricht und nicht nur vor sich hin grunzt und flucht. Was vor allem damit zusammenhängt, dass Geralt in den Büchern durchaus belesen und intellektuell ist.

Das alles war wohl aber nicht immer im Einklang mit den Vorstellungen der Menschen hinter der Kamera. Beziehungsweise muss sich etwas geändert haben, wenn er nun überraschenderweise doch schon nach drei Staffeln aussteigt.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter hat Henry Cavill ausführlich darüber gesprochen, wie er versucht habe, Geralt in der Serie näher an den aus der Buchvorlage heran zu bringen:

Es gibt sogar mehrere Artikel, in denen Henry Cavill dahingehend zitiert wird, dass es ihm sehr wichtig und ein Anliegen gewesen sei, die Serie möglichst nah an den Büchern zu halten.

Es habe das sogar als Bedingung für sein Mitwirken gestellt, wie es hier heißt:

Was natürlich nicht dazu passt, dass einige Autor*innen der Netflix-Serie wohl eher wenig Liebe für die ursprünglichen Bücher gehabt haben sollen. Im Gegenteil: Laut Ex-Producer Beau DeMayo hätten sich im Writer's Room wohl sogar einige über die Bücher und Spiele lustig gemacht (via: The Direct).

Das wirkt auf einige Fans jetzt wenig überraschend so, als habe Henry Cavill die Diskussion aufgegeben. Eventuell könnte der Grund für seinen Weggang sein, dass sich die Serie zu weit von der Vorlage verabschieden wollte – sicher ist das aber nicht.

Oder ist's wegen Superman? Womöglich könnte es auch einfach mit dem Terminkalender von Henry Cavill zu tun haben. Der Schauspieler soll in Zukunft unter der neuen DC-Führung von James Gunn nämlich wieder in die Rolle von Superman schlüpfen. Das dürfte durchaus einen Großteil seiner Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht kollidieren die Dreharbeiten mit der Arbeit an The Witcher.

Was denkt ihr, wieso Henry Cavill nicht mehr Geralt in The Witcher spielt?