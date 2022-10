The Witcher auf Netflix: Rolle von Geralt wird ab Staffel 4 neu besetzt

Ab Staffel 4 müssen wir uns an einen neuen Schauspieler als Geralt von Riva in der Serie "The Witcher" gewöhnen, das haben Netflix und Henry Cavill, der den Hexer aktuell verkörpert, am gestrigen Abend bekanntgegeben. Wer sich der Rolle zukünftig annimmt, steht ebenfalls bereits fest und damit auch, dass die kommende Staffel nicht der Abschluss der Fantasy-Serie wird.

Das ist der neue Geralt: Ab Season 4 wird sich Liam Hemsworth die beiden Schwerter auf den Rücken schnallen und auf Monsterjagd gehen. Der jüngere Bruder von Marvels Thor-Darsteller Chris Hemsworth spielte unter anderem die Rolle von Gale in Die Tribute von Panem.

Das sagt Henry Cavill zum Austritt

Cavill selbst gab seinen Austritt aus der Serie via Instagram bekannt. Seinen Post findet ihr unten eingebunden:

Meine Reise als Geralt von Riva war voll von Monstern und Abenteuern und ich werde mein Medaillon und meine Schwerter in der vierten Staffel ablegen. An meiner Stelle wird der fantastische Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs aufnehmen (...).

Wann startet die 3. Staffel von The Witcher?

Bevor Cavill die Hexer-Kluft ablegt, wird er Geralt ein letztes Mal in Staffel 3 verkörpern, die laut Netflix im Sommer 2023 startet.

So geht es mit der Handlung weiter: Bereits bekannt ist, dass Season 3 nahtlos an den Cliffhanger der letzten Episode anknüpft und sich die Buchvorlage "Die Zeit der Verachtung" thematisch zum Vorbild nimmt, zu der es jedoch wie bereits in Staffel 2 einige Abweichungen geben wird. Alle Infos zu Season 3 findet ihr in diesem Artikel:

8 0 Staffel 3 Alle Infos zum Start, Cast, Handlung und mehr

Vorgeschichte noch 2022 auf Netflix: Vor dem Start von Season 3, werden mit Blood Origin ab dem 25. Dezember diesen Jahres noch die Anfänge des The Witcher-Universums auf der Streaming-Plattform gezeigt. Wer zum Cast der Prequel-Serie gehört, erfahrt ihr hier.

Remake zu The Witcher 1 angekündigt

Die The Witcher-Welt dreht sich die Tage aber nicht nur auf Netflix weiter. Nachdem Entwickler CD Projekt Red neben einer neuen Hexer-Saga noch zwei weitere Spiele aus dem Universum angekündigt hat, wissen wir seit dieser Woche, dass es sich bei einem der Spiele um ein Remake von The Witcher 1 aus dem Jahr 2007 handelt. Zudem soll noch 2022 eine technisch verbesserte Version von The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Liam Hemsworth wird der neue Geralt. Was sagt ihr zur Besetzung und hättet ihr Cavill gerne weiter in der Rolle als Geralt gesehen?