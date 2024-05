The Witcher auf Netflix: Ciri-Schauspielerin macht für Staffel 4 klare Ansage: 'Ich werde brutal sein, weil ich es satt habe, dass die Welt brutal zu mir ist'

Ab Staffel 4 von Netflix-Serie The Witcher wird Ciri brutaler.

Der Abgang von Henry Cavill von der The Witcher-Serie ist nicht die einzige Veränderung, die uns ab der vierten Staffel erwartet. Die Ciri-Darstellerin Freya Allan spricht von der Entwicklung ihrer Rolle, die sich nicht auf die gesündeste Art verändern soll.

Ab Staffel 4 erwartet uns eine brutale Ciri

Freya Allan spricht in einem Interview mit Inverse, bei dem es hauptsächlich um ihre Hauptrolle im neuen Film Planet der Affen: New Kingdom geht, über die Zukunft von Ciri in der Netflix-Serie The Witcher. Sie entwickle sich ‘nicht auf die gesündeste Art’ und soll durchaus auch ‘brutal’ werden.

„Ciri hat sich offensichtlich [Anm. der Redaktion: während den drei bisherigen Staffeln] verändert, jedoch sehen wir hier eine ganz andere Ciri. Bis zum Ende der letzten Staffel hat sie schon so viel durchgemacht, dass ihr das Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Ich denke, sie versucht dann irgendwie in dieser anderen Version von ihr selbst zu verbleiben und… sie betritt irgendwie eine Zone, die da lautet: ‚Ich werde brutal sein, weil ich es satt habe, dass die Welt brutal zu mir ist‘. Ciri wird erwachsen und zur Frau – jedoch nicht unbedingt auf die gesündeste Art und Weise.“ Freya Allan im Interview mit Inverse

Staffel 4 wird 3 verschiedene Handlungsstränge haben

Diese Veränderungen können wir zwar ab der vierten Staffel erwarten, jedoch befindet sich diese noch in Produktion. Deswegen rechnen wir mit der Veröffentlichung nicht vor 2025. Wer sich dennoch einen Witcher-Fix in diesem Jahr holen möchte, kann dies beim Anime-Film The Witcher: Sirens of the Deep:

0:57 The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

Die Handlung von Ciri ist nur einer von insgesamt drei Handlungssträngen in der vierten Staffel von The Witcher. Unter dem Namen Falka führt sie nämlich ein Leben als Diebin und Mitglied der Rattenbande.

In den anderen zwei Handlungssträngen begleiten wir jeweils Geralt und Yennefer. Während Geralt sich im Kontinent auf die Suche nach Ciri begibt, stellt sich Yennefer verschiedenen Aufgaben als Anführerin der neuen Loge der Zauberinnen.

Freut ihr euch auf die 4. Staffel von The Witcher?