The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

Während der Geeked Week 2023 enthüllte Netflix einen ersten Teaser-Trailer zum kommenden Anime-Film 'The Witcher: Sirens of the Deep'. Dieser zeigt nicht nur erste Kämpfe des Monsterjägers, der in einen Konflikt zwischen Wassermenschen und einem Küstendort gerät. Wir hören auch, dass Doug Cockle ihm wieder seine markante, dunkle Stimme leiht. Der Schauspieler vertonte Geralt bereits im Spiel The Witcher 3: Wild Hunt (in der originalen englischen Fassung).