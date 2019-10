The Witcher Netflix: Neuer Trailer gibt Starttermin endlich bekannt

The Witcher bekommt bekanntlich eine eigene Netflix-Serie mit Henry Cavill als Geralt von Riva in der Hauptrolle. Schon seit geraumer Zeit wissen wir, dass die Show Ende diesen Jahres starten soll - nur einen genauen Termin nannte Netflix bislang nicht.

Der Starttermin steht nun aber fest: Ab dem 20. Dezember sind die acht Folgen der ersten Staffel auf Netlix zu sehen. Der Witcher wird also weihnachtlich, zumindest ein bisschen.

Neuer epischer Trailer zeigt, was euch erwartet

Ein neuer Trailer (in deutscher Synchro) bereitet euch auf die kommende Serie von Showrunnerin Lauren Hissrich vor. Wir sehen Geralt, Yennefer, Ciri und blutige Kämpfe gegen Menschen und Monster. So wie wir es eben aus den Bücherni und den Spielen kennen.

Worum geht es in The Witcher? Die Serie orientiert sich allerdings weniger an den CD Projekt RED-Games als viel mehr an der Buchvorlage des polnischen Autoren Andrzej Sapkowski. Die Folgen der ersten Staffel beleuchten, wie sich Monsterjäger Geralt, die Magierin Yennefer und die geheimnisvolle Ciri überhaupt kennengelernt haben und begleitet die drei auf ihrem Abenteuer durch eine gefährliche, düstere Mittelalterwelt.

Mehr zu The Witcher auf Netflix: