The Witcher - Neues Hexer-Buch von Geralt-Erfinder Andrzej Sapkowski überraschend angekündigt

Die Spiele sind offiziell mit ihm fertig, die Bücher eigentlich auch - aber vielleicht kriegen wir doch nochmal ein neues Abenteuer mit Geralt von Riva! Auf der polnischen Comic Con in Warschau hat Witcher-Erfinder Andrzej Sapkowski überraschend angekündigt, dass er ein neues Buch im Hexer-Universum schreiben will.

Der letzte Band erschien 2013. Die Zeit des Sturms war keine Fortsetzung, sondern zwischen den Kurzgeschichten und der Hauptsaga rund um Geralt und Ciri angesiedelt. Sie erzählte ein neues, eigenständiges Abenteuer des Hexers. Auch das neue Buch soll laut Sapkowski entweder ein Prequel oder eine Seitengeschichte werden. Weitere Details sind allerdings noch nicht bekannt - es ist also auch möglich, dass sich die Geschichte gar nicht um Geralt drehen wird.

Buch gegen Spiel

Sapkowskis Bücher waren in Polen schon ein Fantasy-Phänomen, lange bevor die Spiele von CD Projekt Red Geralt zu einem der beliebtesten RPG-Helden machten. Der Autor ist bekannt für sein gespaltenes Verhältnis zu den Spielen. Er gab einmal zu, dass er nicht an den Erfolg der Spiele glaubte und sogar eine Prozent-Beteiligung an den Profiten ausschlug. Heute ärgert es ihn, dass manche Fans glauben, die Spiele hätten die Figuren erfunden - und Geralt als Spieleheld so beliebt wurde, dass sogar auf den Büchern nun oft die Spiel-Versionen der Charaktere prangen.

Allerdings ging er auch nicht völlig leer aus. Der Erfolg der Spiele führte etwa dazu, dass auch die Bücher in vielen Märkten (unter in anderem in Amerika) neu oder teilweise sogar zum ersten Mal übersetzt wurden. Außerdem entsteht gerade eine Netflix-Serie auf Basis der Bücher.