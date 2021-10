The Witcher Staffel 2: Trailer zur Netflix-Serie zeigt Geralt, Monster und viel Action

The Witcher ist weiterhin ein sehr beliebtes Franchise, das mittlerweile nicht nur für Videospiel-Fans interessant ist. Denn auch die Serie auf Netflix, die schon sehr bald in die zweite Staffel geht, konnte viele vor fast zwei Jahren überzeugen. Jetzt wurde der erste vollwertige Trailer veröffentlicht.

The Witcher schnetzelt sich mit Hip-Hop-Beats durch den neuen Trailer

Im Rahmen einer italienischen Comicmesse zeigte Netflix bei einem Witcher-Panel einen neuen Trailer. Dieser gibt einen großen Überblick darüber, worauf ihr euch in Staffel 2 freuen dürft:

Wann erscheint die zweite Staffel? Wie bereits von Netflix angekündigt, geht die zweite Staffel von The Witcher am 17. Dezember an den Start. Wie sonst auch bei Netflix-Serien werden an dem Tag direkt alle Folgen veröffentlicht, wodurch ihr perfekt zu Weihnachten wieder eine Serie zum durchschauen habt.

Schicksal ist eine Bestie: Unter diesem Motto findet der neue Trailer zu der Witcher-Serie statt. Und genau das zeigen die Szenen auch in denen Schauspieler Henry Cavill als Geralt von Riva sich gegen unterschiedliche Monster zur Wehr setzen muss. Darunter sind geflügelte Bestien, Baummonster und vieles mehr. Aber auch Menschen stellen sich in den Weg von Geralt.

Darum geht's in Staffel 2: Geralt bringt nach dem vermeintlichen Opfer von Yennefer die Prinzessin Cirilla in den Zufluchtsort seiner Kindheit Kaer Morhen. Geralt muss sie im Anblick auf den vorherrschenden Krieg darauf vorbereiten, was für Kräfte in ihr stecken.

Die Serie basiert erneut auf den Büchern des Franchises und nicht direkt auf dem Spiel. Deshalb können manche Elemente anders sein, als in den Videospiel-Vorlagen. Zudem behandelt die Serie Storys, die CD Projekt Red bisher nicht umgesetzt haben.

Wie schon die erste Staffel wird The Witcher als Teil von Netflix im Abo ab dem 17. Dezember 2021 erhältlich sein.

Freut ihr euch schon auf die zweite Staffel von The Witcher?