Animal Crossing-Bewohner waren früher einfach komplett unhinged und diese alten Screenshots sind der Beweis

Dialoge in Animal Crossing waren früher einfach anders.

Die Animal Crossing-Spiele gehören zu den wichtigsten Vertretern von Cozy-Titeln, die viele Fans vor allem zur Entspannung und Entschleunigung genießen. Hier gibt es keine Kämpfe, viel Fröhlichkeit und alle sind nett zueinander, oder?

Früher, als Animal Crossing-Charaktere noch richtig fies waren

Einige Dinge haben sich in der Geschichte von Animal Crossing nie verändert. In einer Welt voll mit kleinen und niedlichen Tierwesen macht ihr euch in einer neuen Nachbarschaft beliebt, richtet euer Zuhause ein und kümmert euch um Garten und Co.

Was sich allerdings verändert hat, sind die Dialoge. Mittlerweile fast schon legendär sind Texte aus den englischen Versionen der älteren Teile für Nintendo 64, Nintendo DS oder Game Cube.

Falls ihr diesem Phänomen bisher noch nie begegnet seid, hat Reddit-User bbyxmadi eine fantastische Bilderreihe mit Screenshots der Klassiker zusammengestellt, die teilweise ganz schön an die Nieren gehen.

Damals konnte es schon einmal passieren, dass der knuffige Pinguin Hauke ganz unverblümt die Frage stellt: “Hey, bist du so eine Art antisozialer Freak oder so?”.

Einige Sprüche sind regelrecht beleidigend, wie von Bären-Dame Claudia: “Whoa! Du siehst so komisch aus! Und nicht komisch auf eine gute Art. Mehr so ‘komisch’ im Sinne von ‘ich möchte mich übergeben’”.

Es gibt viele Beispiele für Dialoge dieser Art, auch auf Deutsch, die im ersten Moment eher merkwürdig wirken können. Immerhin hat die Reihe auch damals auf dem Nintendo DS und Co. viele junge Fans angezogen, die diese Art des schwarzen Humors vielleicht noch nicht einordnen können.

Sollte Animal Crossing die alten Dialoge zurückholen?

Es gibt aber bis heute eine treue Fraktion in der Community, die sich den teils deutlich raueren Ton wieder zurückwünscht. Denn spätestens im aktuellen Teil Animal Crossing: New Horizons fehlt von diesen Texten jede Spur.

Da sich in New Horizons alle brav verhalten, kann das auch am Charme nagen, den die Vorgänger mitbrachten. Immerhin sind ehrliche und manchmal unbequeme Gespräche auch Teil des echten Lebens – oder sie sind zumindest witzig.

Heute sind dagegen alle Figuren lieb und nett, was sie auch langweiliger und weniger unterschiedlich machen kann. Außerdem verstärkt sich dadurch der Eindruck, dass sich Dialoge ständig wiederholen, austauschbar wirken und auf Dauer abnutzen, finden etliche Fans unter dem Post.

Besonders erwischt hat es den Maulwurf Mr. Resetti. Der fleißige Buddler hat früher sehr eindringlich daran erinnert, das Spiel regelmäßig zu speichern und konnte unter bestimmten Umständen sogar so genervt sein, dass er damit drohte, den gesamten Spielstand zu löschen.

In einem Interview gaben die Entwickler 2013 zu, dass der kleine Minenarbeiter “umstritten” sei und junge Fans mit seinen Tiraden teilweise sogar zum Weinen gebracht habe (via Nintendo). Mittlerweile taucht Mr. Resetti nur noch als Nebenfigur auf, was aber auch daran liegt, dass es eine automatische Speicherfunktion gibt.

Mr. Resetti war einer der Charaktere, die früher ziemlich ungemütlich wurden.

Dabei könnte Nintendo die frühere Herangehensweise sogar sinnvoll einbauen, um einen wichtigen Gameplay-Aspekt des Spiels zu unterstreichen: das Anfreunden mit den Figuren.

Ein Kommentar unter dem oben verlinkten Reddit-Post schlägt etwa vor, dass es cool wäre, wenn manche griesgrämigen Charaktere beim Kennenlernen unhöflich sind. Mit der Zeit und steigender Freundschaft könnte sich ihre Haltung jedoch ändern und angenehmer werden.

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne manche Dialoge im fiesen Stil oder findet ihr es besser, dass Nintendo hier ein paar Schritte zurück gemacht hat?