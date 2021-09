The Witcher: Netflix-Serie zeigt Teaser zu Staffel 2, kündigt Staffel 3 und Kinder-Serie an

Fans des Witcher-Universums haben allen Grund zur Freude. In diesem Winter startet endlich die langersehnte zweite Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher, die sich rund um den Hexer Geralt von Riva dreht. Die Macher der Serie haben nun zwei Teaser-Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht und viele weitere Ankündigungen zum Hexer-Universum gemacht, die Fans in Ekstase versetzen dürfte.

Einblicke in die zweite Staffel der Netflix-Serie

Die zweite Staffel wird acht neue Folgen liefern und sich hauptsächlich um die Transformation von Geralts Ziehtochter Ciri drehen. In zwei neuen Teaser-Trailern erhalten wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns in der zweiten Staffel der Netflix-Serie erwarten wird:

Link zum YouTube-Inhalt

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist in den Teasern zu sehen? In der zweiten Staffel trifft Geralt auf seinen alten Freund Nivellen. Dieser lebt zurückgezogen in seinem alten Herrenhaus, da er verflucht wurde und nun das Aussehen einer Bestie trägt.



In einem zweiten Teaser ist eine Szene zwischen Geralt und Ciri zu sehen. Ein Monster befindet sich im Haus der beiden und Geralt gibt alles dafür, um Ciri vor dem eindringenden Monster zu beschützen. Der Clip sollte ein Vorgeschmack auf das sein, was wir von der wachsenden Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden erwarten können.



Ein weiterer Trailer, der Ereignisse der ersten Staffel mit einem Ausblick auf die zweite Staffel mischt, ist außerdem unter anderem ein Blick auf Yennefers Schicksal, Ciris Training und Geralts Mentor Vesemir zu sehen:

Link zum YouTube-Inhalt



Wann kommt die zweite Staffel? Am 17. Dezember 2021 ist es soweit, dann kommt die zweite Staffel auf Netflix. Wie schon in The Witcher 3: Wild Hunt wird sich hier die Wilde Jagd an die Fersen des Hexers haften.

Mehr ist auf dem Weg

Was kommt noch? Doch mit den beiden Teaser-Trailern ebben die Ankündigungen nicht ab. Im Vorfeld wurde gemunkelt, dass die Arbeiten an der dritten Staffel bereits begonnen haben. Die Verantwortlichen ließen die Katze nun endlich aus dem Sack und bestätigten, dass eine dritte Staffel auf dem Weg ist:

Link zum Twitter-Inhalt

Wer Gefallen am animierten Film gefunden hat, dürfte sich ebenfalls freuen. Neben der dritten Staffel kündigten die Macher nämlich noch einen weiteren Anime-Film an. Doch hierzu ist nicht bekannt, wann er auf Netflix starten wird und ob er die Geschehnisse des ersten Anime-Films fortsetzen wird.



Um noch mehr Fans für das The Witcher-Universum zu gewinnen, soll außerdem eine Kinder-Serie zu The Witcher erscheinen. Eigentlich ist es schwer vorstellbar, dass das blutige Monsterkloppen sich für ein junges Publikum eignet, deshalb können wir gespannt sein, was uns mit der kinderfreundlichen Serie erwarten wird.



Weitere News aus dem The Witcher-Universum im Überblick:

The Witcher 3 bekommt neuen Gratis-DLC

Im Zuge der WitcherCon, die vor einigen Wochen stattfand, gab es zudem noch weitere Neuigkeiten zur Reihe. The Witcher 3: Wild Hunt erhält auch 6 Jahre nach Release noch einen neuen kostenlosen DLC. Allzu viele Details sind zum DLC noch nicht bekannt, aber thematisch wird er wohl von der Netflix-Serie inspiriert sein.



Auf welche Ankündigung freut ihr euch besonders?