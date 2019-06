Gute Nachrichten für Strategiefans. Der Steam-Hit They Are Billions von Entwickler Numantian Games erscheint schon bald für PS4 und Xbox One. Über eine Version für Nintendo Switch gibt es aktuell noch keine Informationen.

Wann ist der Release? Ein exaktes Release-Datum gibt es nicht. They Are Billions soll im Juli für Konsolen erscheinen.

Das ist They Are Billions

Der Strategie-Hit wurde erstmals Ende 2017 auf Steam veröffentlicht, befindet sich seitdem in der Early Access-Phase und hat sich schnell zum Geheimtipp entwickelt. Von mehr als 12.000 Reviews bekommt They Are Billions aktuell das User-Urteil "sehr positiv".

Darum geht's: Im Steampunkt-Strategiespiel zu Zeiten der Postapokalypse müsst ihr Kolonien bauen und sie gegen bis zu 20.000 Infizierte gleichzeitig verteidigen.

Diese Modi gibt es: Neben einem Überleben-Modus wurde jetzt der Release der Story-Kampagne namens "The New Empire" bekanntgegeben. Diese erscheint erstmals am 18. Juli zeitgleich mit den Survival-Maps "The Caustic Lands" und "Deep Forest" für den PC. Ob die Inhalte zeitgleich den Weg auf die Konsolen finden, das ist aktuell noch nicht bekannt.

Den Trailer zur Kampagne könnt ihr euch hier anschauen:

Falls ihr euch jetzt fragt, wie ein Echtzeit-Strategie-Spiel wie They Are Billions rein von der Eingabe betrachtet auf den Konsolen funktioniert und euch bereits leichte Zweifel aufkommen, seid unbesorgt.

Echtzeit-Strategie auf Konsolen: So funktionierts

In They Are Billions für PS4 und Xbox One wird es eine Pause-Funktion geben, in der ihr euren nächsten Zug in Ruhe planen könnt. Zudem erscheint das Spiel mit Maus-und Tastatur-Support für Konsolen.

Zu guter Letzt noch der Ankündigungs-Trailer:

Freut ihr euch auf They Are Billions?