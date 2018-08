Thomson 55 Zoll UHD für 469€, Mini-Beamer für kleines Geld - Deals auf Amazon.de

Derzeit hält Amazon.de günstige Thomson-Fernseher mit umfangreicher Ausstattung für euch parat. So kostet der 55 Zoll große Thomson 55UC6326 nur 469 €. In den Blitzangeboten wartet ein kostengünstiger Einstieg in die Beamer-Welt auf euch.