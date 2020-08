Through the Darkest of Times: Das erwartet euch auf PS4, Xbox One & Switch

Genre: Runden-Strategie Entwickler: Paintbucket Games Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Release: 13. August 2020 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch), 30. Januar 2020 (PC)

Das Strategiespiel Through the Darkest of Times versetzt euch ins Jahr 1933, als Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde und führt euch von dort in vier Kapiteln bis zur Kapitulation Deutschlands im Jahr 1945. Eure Aufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen, welche jede Menge Zivilcourage erfordern.

Das ist so besonders an Through the Darkest of Times

Zwar ist Through the Darkest of Times ein Runden-Strategiespiel, allerdings dürft ihr hier keine taktischen Panzerkämpfe erwarten. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen und zu sehen, welche Auswirkungen diese auf die Menschen im Umfeld eurer Spielfigur haben. Ihr dürft euch zudem keinen Illusionen hingeben, dass ihr den Verlauf des Krieges beeinflussen könnt. Das Spiel will historisch korrekt sein und euch nur zeigen, welche Auswirkungen das Nazi-Regime auf die Menschen hatte.

Ihr gehört einer Untergrundbewegung an, die sich gegen die Nazis stellt. Ihr wollt Menschen vor einem schlimmen Schicksal bewahren und selbst überleben. Zunächst erstellt ihr euch einen Charakter und beginnt dann die Geschichte, die ähnlich eines Brettspiels abläuft. Ihr habt 20 Runden pro Kapitel Zeit, um Planungen für eure Widerstands-Aktivitäten durchzuführen und wichtige Entscheidungen zu treffen. So müsst ihr beispielsweise Spenden sammeln, um Informationen zu kaufen oder Nazis ausspionieren.

Indem ihr erfolgreiche Aktionen gegen die Nationalsozialisten durchführt, stärkt ihr die Moral eurer Widerstandsgruppe. Die Mitglieder dieser Gruppe sind wichtig und jeder besitzt eine eigene Persönlichkeit. Ihr lernt die Personen mit der Zeit kennen und könnt sie so gezielt für bestimmte Aufgaben einsetzen, die ihren Fähigkeiten entsprechen.

Gerade zu sehen, wie sich Deutschland im Spiel wandelt - auch, wenn es durch stilistische Zeichnungen passiert - ist erschreckend. Einst freundliche Nachbarn werden zu Feinden, wobei es schwer fällt, sie als solche anzusehen. Genau mit diesen Gedankengängen spielt Through the Darkest of Times. Das Böse ist hier nicht sofort ersichtlich, es breitet sich schleichend aus. Das macht es so interessant und auch wichtig, den Titel zu spielen.

Für wen ist Through the Darkest of Times interessant?

Im Grunde gehört so ein Spiel in den Geschichtsunterricht. Es zeigt, wie sich ein Land durch das Aufkommen einer Ideologie und Menschen, die dieser fehlgeleitet und fanatisch folgen, verändert. Zu welcher Katastrophe dies geführt hat, wissen wir alle.

Daher ist Through the Darkest of Times ein Spiel, das trotz der ungewöhnlichen Grafik und des Gameplays, das vielleicht nicht jeden anspricht, im Grunde ein Titel, der für alle interessant ist.

Was gefällt uns, was nicht?

Pro Contra Spiel behandelt eine wichtige Thematik Grafik ist gewöhnungsbedürftig Viele Entscheidungsmöglichkeiten Erfolg der Aktionen ist undurchsichtig Interessante Charaktere Geringer Wiederspielwert Nicht zu schwer

