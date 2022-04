Tomb Raider: Neuer Teil angekündigt und die Chance auf ein Grafik-Highlight ist groß

Die Tomb Raider-Serie bekommt einen neuen Teil. Wie Crystal Dynamics auf der State of Unreal 22-Show ankündigte, wird an einem neuen Ableger der Reihe rund um die berühmte Lara Croft gearbeitet. Das Spiel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt, weshalb die Chancen für ein echtes Grafik-Highlight nicht allzu schlecht stehen dürften – zumindest wenn wir uns die bisherigen Demos und Präsentationen zur UE4 in Erinnerung rufen, wozu unter anderem die optisch spektakuläre Matrix Awakens-Demo zählte.

Dünne Informationslage

Darüber hinaus wird es mit Informationen zum neuen Tomb Raider allerdings auch schon ziemlich dünn. Denn weder wurde ein Titel, noch ein Release-Datum, noch die Systeme genannt, auf denen das Spiel erscheinen wird. Der General Manager des Tomb Raider-Franchise, Dallas Dickinson, sprach lediglich von einer "hochqualitativen und cineastischen Action-Abenteuer-Erfahrung", die uns mit dem neuen Spiel offenbar erwarten soll.

Offenbar steht das Projekt erst am Anfang der Entwicklung, weswegen in der nächsten Zeit vermutlich nicht mit weiteren Infos zum neuen Serienteil zu rechnen ist. Dass Lara Croft irgendwann ein Comeback feiert, dürfte für viele dennoch eine erfreuliche Nachricht sein.

Erster Serienteil seit 2018

Das neue Tomb Raider wird der erste große Serienableger seit Shadow of the Tomb Raider aus dem Jahr 2018, das damals eine erfolgreiche und von vielen Fans und Kritikern gefeierte Reboot-Trilogie (bestehend aus Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und eben Shadow of the Tomb Raider) abschloss. Mit der Unreal Engine 5 geht die Serie nun auch technisch den nächsten Schritt und lässt uns gespannt auf das warten, was wir zukünftig über den neuen Teil erfahren werden.

