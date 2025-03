Jetzt auch die Xbox 360: Schon 5 Konsolen wurden mithilfe von Tony Hawk-Spielen gehackt

Vor allem American Wasteland ist ein riesiges Einfallstor für Hacker.

Konsolen werden irgendwann gehackt – das ist eigentlich bei jedem System so gut wie sicher. Sogar die Xbox 360 hat es jetzt erwischt, obwohl sie (abgesehen von Hardware-Manipulationen) fast zwanzig Jahre lang als überwindbar galt.

Ein Hacker hat es geschafft, die Konsole zu knacken, und zwar mit der Hilfe eines alten Bekannten: Tony Hawk. Dessen Skateboard-Spielereihe ist mittlerweile mit Abstand für die meisten Hacks in der modernen Konsolengeschichte verantwortlich.

Hacker überwindet erstmals die Xbox 360-Sicherheit und ein Tony Hawk-Spiel ist Schuld

Die Xbox 360 konnte von Moddern bisher lediglich überwinden werden, indem bestimmte Systemfunktionen durch verlötete Mod-Chips manipuliert wurden.

Dem Software-Techniker Ryan Miceli ist vor Kurzem jedoch ein Kunststück gelungen – der Hacker hat eine Möglichkeit gefunden, die tiefgreifenden Sicherheitsvorkehrungen der Microsoft-Konsole zu umgehen und selbstgeschriebenen Code auszuführen. Ganz ohne Hardware-Manipulationen.

Doch wie kommt der Code auf die Konsole? Als Zugangspunkt nutzt Miceli für seinen "BadUpdate"-Hack eine Funktion in Tony Hawk's American Wasteland aus.

Wie der bekannte Modding- und Game Preservation-Youtuber Dimitris Giannakis in einem Video erklärt, handelt es sich dabei um sogenannte Gaps. Dabei handelt es sich um Lücken, die beispielsweise zwischen zwei Rampen entstehen. Im Skatepark-Editor von American Wasteland können sie mit einem Namen versehen werden, der den Spieler*innen beim Zocken angezeigt wird.

Gaps können benannt werden und die Namen erscheinen dann im Spiel. Aber sie können auch manipuliert werden. (Bildquelle: ModernVintageGamer / Youtube)

Mit einem manipulierten Spielstand kann der Name einer Gap jedoch so abgeändert werden, dass er den Speicher der Xbox 360 umschreibt. Über diesen Weg kann somit eigener Code auf die Konsole gebracht werden, der den sogenannten Hypervisor des Systems aushebelt. Dieser soll eigentlich die verschiedenen Betriebssystem-Ebenen der Konsole voneinander abkoppeln, sie überwachen und verwalten.

Laut Miceli sind für den Hack fast 28.000 Code-Abänderungen notwendig, die allesamt zum Jailbreak der Xbox 360 führen.

Was ist ein Jailbreak? Bei einem Jailbreak werden die Sicherheitsvorkehrungen eines Geräts – beispielsweise einer Konsole – umgangen, um darauf selbsterstellte Programme auszuführen. Ein Jailbreak ist per se nicht illegal, wird er jedoch genutzt, um Raubkopien zu erstellen, verstoßt ihr gegen das Gesetz, wie unter anderem der Rechtsanwalt Christian Solmecke in einem Youtube-Video erklärt. Die Beschaffung und die Verbreitung von Raubkopien ist ebenfalls ein Strafbestand.

Tony Hawk's American Wasteland ist also zusammengefasst nicht alleinig an dem Hack beteiligt, lieferte aber die Grundlage für den Hack und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist.

Mittlerweile fünf Konsolen hat die Tony Hawk-Reihe auf dem Gewissen

Die erste Konsole, die Opfer von manipulierten Tony Hawk-Spielständen wurde, war die PlayStation 1. In Tony Hawk's Pro Skater 2, 3 und 4 konnten Spieler*innen ihren Skatern einen eigenen Namen geben und wie auch bei American Wasteland wurde das dafür genutzt, um selbstgeschriebenen Code in den Speicher der Konsole einzuschleusen und die Sicherheitsvorkehrungen des CD-Laufwerks auszuhebeln.

Die Sicherheitslücke in Tony Hawk's Pro Skater 4 hat es dann auch auf die Portierungen für die originale Xbox, die PlayStation 2 und den GameCube geschafft, genau wie der oben genannte Zugangspunkt in American Wasteland.

Ein Schaden ist den Herstellern dadurch nicht entstanden, denn entdeckt wurden die Hacks erst Jahrzehnte später, als die Geräte schon lange nicht mehr produziert wurden. Zudem ist die Software-Modifikation nicht immer von Erfolg gekrönt, denn sie funktioniert nur bei 30 Prozent aller Versuche.

Bei der Xbox 360, die so lang als unhackbar galt, ist das aber schon bemerkenswert. Und wer weiß, was in Zukunft noch so entdeckt wird. Es erschienen ja noch ein paar mehr Tony Hawk-Spiele nach American Wasteland…