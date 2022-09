Top-Bundle für PS5: DualSense Controller jetzt mit Samsung PS5-SSD im Angebot

Bei Otto könnt ihr euch jetzt ein Bundle mit der gut für PS5 geeigneten NVMe-SSD Samsung 980 Pro und dem Sony DualSense PS5-Controller in der schwarzen Version sichern. Bei der SSD mit 1 TB Speicher bezahlt ihr nur noch 139,99€, bei der 2-TB-Version liegt der Preis bei 239,99€. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Hier findet ihr sie:

Einen Haken hat die Sache allerdings: Laut Shopseite kann das Bundle mit der 1-TB-Version erst in etwa vier Wochen geliefert werden. Bei der 2-TB-Variante liegt die Lieferzeit bei 2 bis 3 Werktagen.

Was taugt die Samsung 980 Pro für PS5?

Hohe Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro hat nicht nur den passenden Formfaktor für die PS5, sondern ist auch dank ihrer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s bestens für Sonys Konsole geeignet. Diese erfordert eine NVMe-SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.100 MB/s ebenfalls sehr hoch, das ist für die PlayStation 5 aber weniger wichtig.

Kein Heatsink: Die von Otto angebotene Version der SSD verfügt allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so, wenn ihr bei Verwendung in der PS5 aber das Risiko von Überhitzung und daraus resultierenden Abstürzen gerade bei langen Gaming-Sessions vermeiden wollt, solltet ihr separat einen Kühlkörper dazu kaufen. Dabei müsst ihr darauf achten, dass dieser auch in die Konsole passt. Hier eine kleine Liste mit einigen passenden Modellen:

Alternative: Samsung 980 Pro mit Heatsink für 111€

Falls euch der DualSense Controller nicht so wichtig ist, könnt ihr alternativ auch zu einem günstigen Angebot bei Saturn und MediaMarkt greifen. Dort bekommt ihr nämlich gerade die Samsung 980 Pro mit 1 TB in der Version mit PS5-kompatiblem Kühlkörper für sehr günstige 111€ im Angebot. Auch hier machen die Händler momentan keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten: