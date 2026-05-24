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15€ statt 60€: Top-Spiel mit 90 Punkten im GameStar-Test gibt's jetzt für PS5 zum Hammerpreis!

Jetzt könnt ihr euch ein Spiel, das einen großen Klassiker der 90er fortsetzt und im GameStar-Test gefeiert wurde, für PS5 richtig günstig im Angebot schnappen.

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GamePro Deals
24.05.2026 | 09:34 Uhr


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Mit diesem Spiel hat eine große Reihe der 90er endlich die Fortsetzung bekommen, die sie verdient. Mit diesem Spiel hat eine große Reihe der 90er endlich die Fortsetzung bekommen, die sie verdient.

Jetzt könnt ihr euch ein von unseren GameStar-Kollegen im Test gefeiertes Spiel, das eine gerade hier in Deutschland beliebte Reihe der 90er zurückbringt, günstig im Sonderangebot schnappen. Die PS5-Version, für die ihr im PlayStation Store 59,99€ bezahlen müsstet, kostet bei Amazon jetzt nämlich nur noch schlappe 14,99€. Da der Händler keine Angaben zur Dauer des Deals macht, kann sich der Preis allerdings jederzeit ändern.

Top-Spiel für PS5 zum Schnäppchenpreis abstauben!

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch ist, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch ein paar weitere PS5-Spiele zum Schnäppchenpreis abstauben:

Klassiker der 90er würdig fortgesetzt: Das kann das Schnäppchen für PS5!

In der Regel spielt ihr Jagged Alliance 3 zwar aus der Top-Down-Perspektive, doch die Kamera erlaubt auch eine dramatischere Inszenierung. In der Regel spielt ihr Jagged Alliance 3 zwar aus der Top-Down-Perspektive, doch die Kamera erlaubt auch eine dramatischere Inszenierung.

Wir sprechen von Jagged Alliance 3, das den Klassiker Jagged Alliance 2 aus 1999 nach diversen eher mäßig gelungenen Ablegern endlich würdig fortsetzt. Dabei hält es sich natürlich im Wesentlichen an das Rezept des legendären Vorgängers: Ihr baut eure eigene Söldnertruppe auf und schickt diese in rundenbasierte Taktik-Gefechte im XCOM-Stil.

Hit mit 90 Punkten im GS-Test jetzt im Top-Angebot sichern!

Auf einer Übersichtskarte seht ihr die Regionen des Landes Gran Chien, das ihr von seiner Militärdiktatur befreien sollt, und entscheidet, welche Region ihr als Nächstes angreifen wollt, um Ressourcen und Waffen für euren Feldzug zu beschaffen. Der Feind verschiebt seine Truppen dabei ebenfalls ständig, sodass ihr eure Strategie immer wieder anpassen müsst. Dadurch ist das Geschehen weit dynamischer als etwa in den XCOM-Spielen.

Video starten 2:40 Jagged Alliance 3 im Trailer

Auch die Verwaltung eures Teams ist komplex, euch steht eine riesige Auswahl an Söldnern, Waffen und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Die Bewaffnung bestimmt natürlich auch eure Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld. Schon die Wahl zwischen Sturm- und Scharfschützengewehr macht einen gewaltigen Unterschied. Noch wichtiger sind aber Explosivwaffen wie Raketenwerfer, Mörser und Granaten, denn mit diesen könnt ihr die Wände von Gebäuden sprengen und neue Wege schaffen.

Insgesamt ist Jagged Alliance 3 ein Rundentaktikspiel, wie wir schon lange keins mehr gesehen haben. Es bietet den taktischen Tiefgang eines XCOM, fühlt sich durch die enorme Freiheit bei der Planung unseres Feldzugs und der Ausrüstung unserer Truppen aber viel mehr wie eine Taktik-Sandbox an, die zum Experimentieren einlädt. All das erfordert etwas Einarbeitungszeit, aber wenn man diese mal erbracht hat, ist Jagged Alliance 3 ein großer Spaß.

Jagged Alliance 3 jetzt für PS5 im Top-Angebot schnappen!
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