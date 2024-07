6 Jahre vor Solo Leveling war dieser koreanische Manga auf Platz 1 - jetzt könnt ihr die zweite Staffel des Animes anschauen

Tower of God Staffel 2 veröffentlicht neues Key-Artwork und wechselt das Animationsstudio. (Bild: © The Answer Studio)

Der koreanische Webcomic, auch fachlich als Webtoon bezeichnet, namens Tower of God erschien bereits 2010, also 6 Jahre bevor Solo Levelings Romanreihe als Webtoon adaptiert wurde. Tower of God sorgte damals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Südkorea für Schlagzeilen und war bekannt als einer der beliebtesten Webtoons.

Als Webtoons werden digitale Comics bezeichnet, die ursprünglich aus Südkorea kommen und vertikal auf einem PC oder Handy gelesen werden. Oftmals sind sie im Vergleich zu japanischen Mangas nicht schwarz und weiß, sondern komplett coloriert. Werden sie in Band- oder Buch-Formate wie Mangas adaptiert, werden sie auch als Manwha bezeichnet.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel folgt eine zweite Staffel

Tower of God umfasst nun nach 14 Jahren Laufzeit mehr als 627 Kapitel und ist noch nicht beendet. Der colorierte Manwha ist so beliebt, dass abseits von zwei Smartphone-Spielen und einem Kartenspiel auch eine Anime-Adaption mit dem gleichnamigen Titel in 2020 erschienen ist. Nun geht der Anime in die nächste Runde und ihr könnt bereits die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel anschauen.

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Release, Episodenanzahl und Synchro zur zweiten Staffel von Tower of God:

Mehr zum Thema Tower of God Staffel 2: Alle Informationen zu Release, erste Bilder und was wir bisher wissen von Myki Trieu

Um was geht es in Tower of God und wo setzt Staffel 2 an?

In Tower of God steht ein Junge namens Bam im Mittelpunkt, der den größten Teil seines Lebens unter einem großen und mysteriösen Turm verbracht hat. Gelebt hat er dort mit seiner Kindheits- und guten Freundin Rachel, die jedoch eines Tages selbst durch die Tore des Turms schreitet und ihn dabei zurücklässt.

1:14 Tower of God - Der beliebte Anime bekommt 2024 eine zweite Staffel

Entschlossen alles zu tun, um an Rachels Seite zu bleiben, betritt Bam ebenfalls den mysteriösen Turm. Auf der anderen Seite trifft er auf unterschiedliche neue Verbündete, die ihm helfen, den Turm zu erklimmen und Rachel zu finden.

Spoilerwarnung! Im nächsten Abschnitt befinden sich Spoiler zum Ende der ersten Staffel.

Die erste Staffel endet mit dem Verrat von Rachel an Bam, die ihn fast umgebracht hat. In der finalen Szene wird auch enthüllt, dass Hwaryun, die Bam ebenfalls zuvor nach dem Leben trachtete, eigentlich eine Begleiterin anstelle eines Assassinen ist. Sie ermutigt den Protagonisten, den Turm weiter zu erklimmen, während er den Verrat von Rachel langsam verarbeitet.

Sie bietet ihm an, ihn zu trainieren und Bam scheint das Angebot anzunehmen. Immer mit dem Ziel die Spitze des Turms zu erreichen.

Die zweite Staffel setzt genau dort an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Bam kommt zu dem Entschluss, Antworten auf seine Fragen zu finden und den Turm weiter zu erklimmen, obwohl Rachel ihn betrogen und in die Tiefe gestoßen hat. Mit Hwaryun an seiner Seite macht er sich wieder auf den Weg nach oben.

Tower of God Staffel 2 ist bereits seit dem 7. Juli 2024 auf Crunchyroll verfügbar und umfasst aktuell eine Folge. Neue Folgen gibt es im wöchentlichen Rhythmus jeden Sonntag. Die Anime-Serie wird jetzt nicht mehr vom Animationsstudio Telecom Animation Film entwickelt, sondern von The Answer Studio.

Wie steht ihr zum neuen Look der zweiten Staffel von Tower of God und welcher koreanische Webtoon/Manhwa ist euer Favorit?