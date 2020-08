Highlight für Xbox-Fans: Der Flight Simulator bekommt Traumwertungen

Der Microsoft Flight Simulator hat auf dem PC bereits eine lange Tradition. Als Microsoft 2009 jedoch das für die Reihe zuständige Aces Game Studio dichtmachte, schien die virtuelle Fliegerei an ihrem Ende. Mit dem schlicht Microsoft Flight Simulator betitelten neuen Teil feiert sie nun aber ein Comeback - und was für eins! Pünktlich zum PC-Release am morgigen 18. August 2020 gibt es aus der Spielepresse fast ausschließlich Lobeshymnen.

Das ist auch eine gute Nachricht für Xbox-Spieler*innen: Später im Jahr soll der neue Flight Simulator nämlich auch noch auf der Xbox One erscheinen und dürfte dort ebenfalls ein Highlight werden. Für die Xbox Series X wurde hingegen bislang keine eigene bzw. optimierte Version angekündigt, obwohl sehr gut vorstellbar ist, dass Microsoft das noch nachholen wird, um auch auf der Konsole alle Vorzüge des Titels (siehe unten) voll ausspielen zu können.

Wertungsübersicht & Metacritic-Score zum Microsoft Flight Simulator

Auf Metacritic hat der Microsoft Flight Simulator bei bislang 26 gesammelten Kritiken eine Durchschnittswertung von 93 Punkten.*

Auf Opencritic steht die Simulation nach 28 Besprechungen derzeit bei einer Wertung von 92 Punkten.*

*Stand: 17. August 2020, 18.00 Uhr

Magazin Wertung IGN 100 Press Start Australia 100 VG247 100 Eurogamer Italy 90 Game Revolution 90 Trusted Reviews 90 GameStar 87

Was wird gelobt, was kritisiert?

Viele Kritiker sind sich einig, dass der Microsoft Flight Simulator in Sachen Freiheit, Optik und Detailreichtum neue Simulationsspiel-Maßstäbe setzt. Die Kritikpunkte halten sich demzufolge sehr in Grenzen. Wir haben euch das Für und Wider einmal zusammengefasst.

Das ist positiv:

atemberaubende Grafik

große Freiheit, da gesamte Erde als Spielwelt

enormer Detailreichtum

weckt den Entdecker-Drang

entspannende Spielerfahrung

tolle Vermittlung des Fluggefühls

überraschend zugänglich

dank zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten für Anfänger und Experten geeignet

Das Fazit unserer GameStar-Kollegen zur PC-Version:

"Wer von einer Flugsimulation vor allem exakten Flugmodellrealismus erwartet und seinen Autopiloten bis ins tiefste Untermenü ausreizen will, der sollte noch auf die ersten Addons von Aerosoft und anderen Drittanbietern warten - so wie bei anderen Flugsimulationen bisher auch. Alle anderen Erwartungen erfüllt der Flight Simulator aber schon jetzt voll und ganz."

Das ist negativ:

lange Ladezeiten

Kartendaten werden mitunter falsch interpretiert

Basis-Flugmodelle verhalten sich nicht immer realistisch

Wollt ihr nach den Lobeshymnen mit Microsofts neuem Flight Simulator abheben oder macht ihr eher einen Bogen um Simulationen?