Xbox-Spiele auf PS5: Auch ein exklusiver Grafik-Kracher könnte portiert werden

Microsoft soll über zweit weitere Xbox-Exclusives nachdenken, die auf anderen Konsolen erscheinen.

Seit einem Business-Update in der vergangenen Woche wissen wir, dass in naher Zukunft vier Xbox-Exklusivspiele ihren Weg auf PS5 und Nintendo Switch finden. Um welche Spiele es sich dabei konkret handelt, wollte Xbox-Chef Phil Spencer zwar noch nicht enthüllen, jedoch deutet vieles auf Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded hin.

Laut einem jüngsten Gerücht sollen bei Microsoft jedoch noch drei weitere Marken für einen Port auf andere Konsolen im Gespräch sein – über Gears of War haben wir bereits berichtet.

Angeblich weitere Xbox-Portierungen im Gespräch

Woher stammt das Gerücht? Die Informationen stammen vom bekannten The Verge-Autoren Tom Warren, der als gut vernetzte und zuverlässige Quelle einzustufen ist.

Laut Warren soll Microsoft über die Idee nachgedacht haben bzw. nachdenken, neben der Gears of War-Reihe auch id Softwares nächsten Doom-Ableger, wie zuvor schon Doom (2016) und Doom Eternal, auf PS5 und aktuellen Nintendo-Konsole anzubieten.

Zudem sei mit dem Microsoft Flight Simulator eines der technisch aufwendigsten und optisch spektakulärsten Exklusivspiele für eine Portierung im Gespräch.

14:54 Flight Simulator 2020 - Die Technik der Flugsimulation ist unglaublich.

Wie bei Gerüchten üblich, solltet ihr die Informationen bis zum Erhalt konkreter offizieller Informationen mit Vorsicht genießen.

Weitere Informationen zum Business-Update von Xbox bekommt ihr hier:

Weitere Xbox-Portierungen würden nicht überraschen

Zwar hat Xbox-Chef Phil Spencer jüngst Gerüchte um Portierungen von Starfield und Indiana Jones und der Große Kreis dementiert, dass Microsoft über die vier angekündigten Xbox-Spiele hinaus aber noch weitere ausgesuchte Titel auf PS5 und Nintendo Switch (2) bringt, würde kaum überraschen.

"Ich glaube nicht, dass wir als Branche jemals ausschließen sollten, dass ein Spiel für eine andere Plattform erscheint.", so Spencer und fügt an: "Um den langfristigen Erfolg sowohl von Xbox als auch der gesamten Branche zu gewährleisten, müssen wir uns weiterentwickeln"

Erscheint es für euch wahrscheinlich, dass auch das kommende Doom und der MS Flight Simulator auf anderen Konsolen erscheinen?