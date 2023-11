Aktuelle Grafik-Kracher im Game Pass: Diese 8 Spiele sind wunderschön

Wir stellen euch acht Spiele vor, die richtig schick aussehen und die ihr im Game Pass findet.

Der Xbox Game Pass bietet ein schon fast überwältigendes Angebot. Mehrere hundert Titel von großen Publishern und kleinen Indie-Entwicklern aus den verschiedensten Genres buhlen um eure Aufmerksamkeit und den Platz auf eurer Festplatte.

Unabhängig vom Genre stellt sich dabei die Frage, welche Spiele im Abo-Sortiment grafisch am meisten hermachen. Wir haben acht ganz unterschiedliche Titel für euch herausgesucht, die allesamt mit ihrer optischen und technischen Gestaltung herausragen.

Forza Horizon 5

Genre: Rennspiel

Rennspiel Entwickler: Playground Games

Playground Games Release: 9. November 2021

Forza Horizon 5 gehört nicht umsonst seit seinem Release Ende 2021 nahezu dauerhaft zu den beliebtesten und am häufigsten heruntergeladenen Spielen im Game Pass. Nachdem Entwickler Playground Games mit Teil drei und vier schon ziemlich ordentlich abgeliefert hatte, setzten sie sich mit dem fünften Ableger endgültig die Arcade-Racing-Krone auf.

Natürlich würde sich ebenso das vor wenigen Wochen erst erschienene Forza Motorsport für diese Liste eignen. Die optische Abwechslung der offenen Welt von Forza Horizon 5 hat aber im Vergleich mit den Rundkursen aus Motorsport doch nochmal ein Stück die Nase vorne. Zwischen den lebendigen Wüsten, üppigen Dschungeln, historische Städten und verborgenen Ruinen von Mexiko kommt einfach so ein herrliches Urlaubsfeeling auf.

Doom Eternal

Genre: Shooter

Shooter Entwickler: id Software

id Software Release: 20. März 2020

Bei den vielen Stärken von Doom Eternal geht die grafische Qualität, die die Fortsetzung des Reboots von 2016 bietet, oft ein wenig unter. Spätestens seit dem Next-Gen-Upgrade, durch das auch Raytracing ins Spiel kam, lässt die hauseigene idTech 7-Engine aber so richtig die Muskeln spielen und macht Eternal bis heute zu einem der hübschesten Ego-Shooter überhaupt.

Na ja, zumindest insofern man die dystopischen Umgebungen und fiesen Dämonen als hübsch bezeichnen möchte. Spielerisch knüpft Doom Eternal direkt am Vorgänger an und bietet erneut kompromisslose Action mit rasantem Movement, verschiedenen Waffen und haufenweise Gegnern, die jetzt auch fachmännisch auseinandergenommen werden können.

A Plague Tale: Requiem

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Asobo Studio

Asobo Studio Release: 18. Oktober 2022

Mit dem Action-Adventure A Plague Tale: Innocence landete Asobo 2019 einen echten Überraschungshit. 2022 wurde die Geschichte von Amicia und ihrem Bruder Hugo dann in A Plague Tale: Requiem fortgesetzt. Erneut verschlägt es das Geschwisterpaar dabei in das mittelalterliche und von der Pest geplagte Frankreich.

Trotz aller Düsternis und Tragik macht Teil zwei besonders optisch wirklich einiges her. Ein grafisch aufwendiges Postkartenmotiv jagt das nächste, Städte und Ortschaften strotzen nur so vor Details und die Lichtstimmung sorgt immer wieder für offene Münder. Die tolle Grafik und die dichte Atmosphäre können auch ein paar Schwächen beim Gameplay und der Story auffangen.

The Ascent

Genre: Action-RPG

Action-RPG Entwickler: Neon Giant

Neon Giant Release: 29. Juli 2021

Zum Release hatte das voller Vorfreude erwartete Action-RPG The Ascent auf dem PC mit allerlei technischen Problemen wie Bugs und Rucklern zu kämpfen. Was dabei etwas untergegangen ist: Auf den Xbox-Konsolen lief das Spiel von Beginn an ziemlich Rund, einzig die Ladezeiten waren im Vergleich mit anderen Titeln relativ lang. Optisch ist das Spiel aber bis heute eine echte Wucht.

The Ascent wurde oft als eine Art Cyberpunk-Diablo bezeichnet und das beschreibt es eigentlich sehr gut. Die Levels sind futuristisch, detailiert und dank Raytracing wirklich toll anzusehen. Durch die Schusswaffen geht es spielerisch eher in die Richung Twin-Stick-Shooter, eine ordentliche Loot- und Level-Spirale sowie Koop für bis zu vier Spieler*innen sind aber trotzdem mit an Bord.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Ninja Theory

Ninja Theory Release: 8. August 2017

Mit Hellblade: Senua's Sacrifice gingen Ninja Theory, die davor vor allem für Devil May Cry oder Heavenly Sword bekannt waren, 2017 neue Wege. Schwertkämpfe in Hack&Slash-Manier stehen zwar erneut an der Tagesordnung, es geht dabei aber deutlich düsterer und langsamer zu als bei den oben genannten Titeln. Eine Besonderheit ist außerdem das Szenario, das an die keltische Mythologie angelehnt ist.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die von Visionen und Halluzinationen geplagte Kriegerin Senua. Die rauen Umgebungen sehen dank der Unreal Engine 4 auch heute noch umwerfend aus. Die Charaktere sind glaubhaft animiert und Die Entwickler*innen verzichten nahezu komplett auf Bildschirmanzeigen und Text, was euch noch tiefer ins Spiel zieht.

Microsoft Flight Simulator

Genre: Technische Simulation

Technische Simulation Entwickler: Asobo Studio

Asobo Studio Release: 18. August 2020

Kaum ein Spiel ist wohl so sehr wegen seiner grafischen Qualität und technischen Brillianz bekannt wie der Microsoft Flight Simulator. Durch Kartendaten und KI steht euch die komplette Erde als Spielplatz für eine anspruchsvolle Flugsimulation zur Verfügung. Von großen Jets bis hin zu kleinen Propellerflugzeugen ist dabei so ziemlich alles geboten.

Die Umgebungen sehen von oben tatsächlich ziemlich realistisch aus. Einige Städte und besondere Orte wurden speziell nachgebaut und wirken dadurch nochmal ein ganzes Stück plastischer. Die Flugzeuge überzeugen mit jeder Menge Details, besonders die Sicht aus dem Cockpit ist immer wieder überwältigend.

Ori and the Will of the Wisps

Genre: Metroidvania

Metroidvania Entwickler: Moon Studios

Moon Studios Release: 11. März 2020

Die meisten Titel auf dieser Liste setzen vor allem auf besonders realistische Lichteffekte oder Umgebungen, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind. Bei Ori and the Will of the Wisps sieht es dagegen anders aus. Hier ist es vor allem der künstlerische Stil, der das Jump&Run zu einer echten Augenweide macht.

Der Nachfolger von Ori and the Blind Forest lässt euch ein ganzes Land bereisen und feuert dabei ein Feuerwerk an optischer Abwechslung und Detailverliebtheit ab, das es sonst nur ganz selten gibt. Von den finsteren Höhlen über die verschneiten Gipfel bis hin zu den malerischen Unterwasserabschnitten bietet jedes Level eine eigene Lichtstimmung und viel zu entdecken. Glücklicherweise macht des Metroidvania auch spielerisch nahezu alles richtig und ist so eine Empfehlung für jeden Spielertyp.

Ghostwire: Tokyo

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Tango Gameworks

Tango Gameworks Release: 25. März 2022

An die dichte Gruselatmosphäre und den Einfallsreichtum der The Evil Within-Spiele reichte Entwickler Tango Gameworks mit dem 2022 erschienenen Ghostwire: Tokyo nicht ganz heran. Die First-Person-Kämpfe gegen Geister und Dämonen sind zwar im Grunde spaßig, werden aber schnell repetitiv, was leider auch auf andere Aspekte des Open-World-Spiels zutrifft.

Rein optisch gibt es aber kaum eine virtuelle Großstadt, die so echt aussieht wie das namensgebende Tokyo aus Ghostwire. Ihr erkundet dabei nur einen Teil der japanischen Metropole, der ist aber so detailliert und akkurat nachgebildet, dass ihr euch nach dem Spielen wahrscheinlich auch in der echten Umgebung zurechtfinden würdet. Die Licht- und Magie-Effekte sind darüber hinaus richtig schick.

Habt ihr eins oder mehrere der vorgestellten Spiele schon ausprobiert? Welches gefällt euch am besten und welche Titel haben wir sträflich übergangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!