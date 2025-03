Tschö Goldpunkte: Nintendo stellt Rabattprogramm für die Switch ein, aber eure gesammelten Punkte sind nicht verloren

Ab dem 25. März bekommt ihr keine neuen Goldpunkte gutgeschrieben, wenn ihr Switch-Spiele kauft.

Nun ist es soweit. Einen knappen Monat nach der Ankündigung stellt Nintendo das Goldpunkte-Programm für die Nintendo Switch ein. Ab dem 25. März bekommt ihr keine Goldpunkte mehr für gekaufte Switch-Spiele – physisch oder digital – mehr gutgeschrieben.

Was bedeutet das konkret? Die Goldpunkte können genutzt werden, um einen Rabatt auf Käufe im eShop zu bekommen. Euer Goldpunkte-Konto wächst nun nicht mehr weiter, dementsprechend lässt sich auch der Rabatt für kommende Käufe nicht mehr erhöhen.

Ist die Einlösung trotzdem noch möglich? Ja. Obwohl keine neuen Punkte mehr dazukommen, verfallen eure gesammelten Goldpunkte nicht automatisch und ihr könnt sie weiterhin einlösen – bis zu 12 Monate nach dem Erhalt. Auch nach dem 25. März gekaufte

Grund für Einstellung weiterhin unklar – es gibt aber eine Vermutung

Da insbesondere Nintendo-eigene Titel im eShop nur selten – und wenn nicht besonders stark – rabattiert sind, war und ist das Goldpunkte-Programm eine willkommene Möglichkeit, zumindest etwas bei Käufen im eShop zu sparen. Diese Möglichkeit fällt nun weg.

Begründet hat Nintendo diese Maßnahme bislang nicht, weswegen viele Fans schon bei der Ankündigung ziemlich ratlos waren. Ob das Unternehmen zukünftig ein ähnliches Programm starten wird, ist unklar.

Der Zeitpunkt wäre jedenfalls ideal. Schließlich stellt Nintendo Anfang April in Nintendo Direct die neue Konsole Switch 2 ausführlich vor. Die Ankündigung eines runderneuerten bzw. komplett frisches Treueprogramms würde uns in diesem Rahmen zumindest nicht komplett überraschen.

Nintendo hatte das Goldpunkte-Programm im Jahr 2018 eingeführt, also ein knappes Jahr nach dem Launch der Nintendo Switch. Leicht zu verwechseln ist es mit dem Platinpunkte-Programm, mit dem ihr durch Abschluss von kleinen Missionen in Spielen Punkte für digitale Goodies im My Nintendo Store erhalten könnt.

Dieses Programm wird allerdings auch nach dem 25. März weiterlaufen und ist nicht von der Einstellung betroffen.

Was glaubt ihr: Wird Nintendo am 02. April bzw. für die Switch 2 ein Nachfolgeprogramm einführen?