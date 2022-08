Turtle Beach Stealth 600 Max: Das Wireless Headset für alle Konsolen im Angebot

Ihr habt mehrere Konsolen und keine Lust, je nach Plattform zu einem anderen Wireless Headset greifen zu müssen? Dann habt ihr Glück: Bei MediaMarkt bekommt ihr nämlich gerade das im Frühjahr erschienene, kabellose Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max im Angebot, und zwar für 79,99€ (UVP: 139,99€). Laut Vergleichsplattformen war das mit allen aktuellen Konsolen kompatible Gaming-Headset bislang noch nie so günstig zu bekommen. Geliefert wird versandkostenfrei. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist Teil des Gaming-Sales, den MediaMarkt diese Woche aus Anlass der gamescom 2022 veranstaltet und der noch bis 9 Uhr am 29. August läuft. Bis dahin dürfte also auch der Deal noch gültig sein, sofern er nicht vorher ausverkauft ist. Die Übersicht über alle Angebote im Sale zur gamescom findet ihr hier:

Was bietet das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max?

Kompatibel mit allen Plattformen: Die Max-Version des Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sich um eines der wenigen Wireless Gaming-Headsets handelt, die sowohl mit Xbox One und Xbox Series als auch mit PS4, PS5, Nintendo Switch und PC kompatibel sind. Die Xbox-Konsolen verwenden ihr eigenes Wireless Protocol, weswegen die meisten anderen kabellosen Headsets entweder nur mit ihnen oder nur mit den anderen Plattformen funktionieren. Das gilt auch für das normale Stealth 600 Gen 2, das es in einer Xbox- und in einer PS-Version gibt.

Lange Akkulaufzeit: Außerdem verfügt das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max über eine vergleichsweise lange Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden. Beim normalen Stealth 600 Gen 2 sind es nur rund 15 Stunden, was ungefähr so viel ist wie beim Microsoft Xbox Wireless Headset. Beim Sony Pulse 3D, das in derselben Preisklasse liegt, sind es sogar nur etwa 12 Stunden.

Solide Qualität und Soundprofile: Ansonsten bietet das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max solide Qualität. Mit höherpreisigen Wireless Headsets wie dem SteelSeries Arctis 7 und 9 oder gar dem Astro A50 kann es beim Sound zwar nicht ganz mithalten, aber in seiner Preisklasse schlägt es sich gut. Das gilt umso mehr, da es über einen Button am Hörer einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen vorgefertigten Soundprofilen erlaubt. Das Mikrofon gibt Sprache gut verständlich wieder, ohne sich gegenüber der Konkurrenz besonders auszuzeichnen.

In unserer Kaufberatung für kabellose PS5-Headsets haben wir zwar nicht das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max, aber immerhin das normale Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 besprochen, das diesem abgesehen vom Akku und der besseren Kompatibilität sehr ähnlich ist:

85 3 Mehr zum Thema Kaufberatung – Die besten Wireless Headsets für PS5 im Vergleich