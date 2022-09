Von Turtles bis Mega Man: Die besten Retro-Collections für Nintendo Switch

Auf Nintendo Switch gibt es nicht nur jede Menge tolle Neuerscheinungen, ihr könnt auch einen Blick in die Vergangenheit werfen und viele der größten Hits der Spielegeschichte nachholen. Zum einen sind in Nintendo Switch Online viele Klassiker der NES- und SNES-Ära enthalten. Zum anderen sind für Nintendo Switch viele Retro-Collections erschienen, die euch die Entwicklung berühmter Serien und die frühen Jahre großer Publisher nacherleben lassen. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Klassikersammlungen vor:

Teenage Mutant Ninja Turtles – The Cowabunga Collection

Die erst am Mittwoch erschienene Sammlung Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection verschafft euch gleich 13 klassische Turtles-Spiele, die ursprünglich für NES, Sega Mega Drive, Game Boy und Arcade-Automaten erschienen sind. Zu den Highlights gehören sicherlich die beiden eng an die Kult-Zeichentrickserie angelehnten Beat ’em ups Teenage Mutant Ninja Turtles und TMNT: Turtles in Time von 1989 und 1991, die Koop für bis zu vier Spieler*innen bieten. Aber auch das Fighting Game TNMT: Tournament Fighters in der SNES-Version ist bis heute ein Muss für alle Turtles-Fans.

Es gibt eine lange Liste an Verbesserungen und Extras für die Spiele, wie neue Modi und Schwierigkeitsgrade. Außerdem könnt ihr nun speichern, zurückspulen und die Tastenbelegung ändern. Vier der Spiele haben zudem zusätzlich zum lokalen Koop Online-Multiplayer spendiert bekommen. Für historisch interessierte Fans gibt es zudem Bilder und Skizzen aus der Entwicklung, die Soundtracks und weitere zeitgenössische Medien rund um die Teenage Mutant Ninja Turtles wie zum Beispiel 250 Comicbuch-Cover.

Namco Museum

Mit dem Namco Museum bekommt ihr 11 Klassiker des japanischen Publishers Namco (heute Bandai Namco). Die meisten davon stammen aus den 80ern und frühen 90ern und sind ursprünglich noch für Arcade-Automaten erschienen. Mit dabei sind so große Hits wie Pac-Man, das Shoot ’em up Galaga oder das blutige Splatterhouse, ein von berühmten Horrorfilmen der damaligen Zeit wie Tanz der Teufel, Freitag der 13. und Poltergeist inspiriertes Beat ’em up. Mit The Tower of Drugada ist zudem ein im Westen wenig bekanntes, aber einflussreiches Vorbild vieler späterer japanischer Rollenspiele und Action-Adventures enthalten. Insgesamt bekommt man mit dem Namco Museum eine abwechslungsreiche Mischung verschiedener Genres.

Mega Man Legacy Collection

Die Mega Man Legacy Collection enthält alle sechs Spiele aus der 8-Bit-Ära der legendären Action-Platformer-Reihe. Wir spielen hauptsächlich den blauen Kampfroboter Mega Man, der mithilfe der in seinen Arm eingebauten Waffe die Welt vor anderen Robotern rettet. Im Laufe der Reihe kommen aber noch weitere Waffen und spielbare Charaktere dazu. Die Sammlung enthält diverse Extras und Verbesserungen, zum Beispiel die Rückspulfunktion, durch die ihr frustrierende Tode ungeschehen machen könnt, oder den Herausforderungsmodus, in dem ihr in abgewandelten Versionen der bekannten Levels um die Bestzeiten in der Online-Rangliste konkurriert. Außerdem gibt es den Museum-Modus, der euch die Geschichte der Serie nachverfolgen lässt.

Mega Man X Legacy Collection

Während sich die Mega Man Legacy Collection auf die 8-Bit-Ära konzentriert, bekommt ihr mit der Mega Man X Legacy Collection die 16- bis 32-Bit-Titel von Mega Man X bis Mega Man X4. Diese sind nicht nur technisch aufwendiger als die ursprüngliche Reihe, ihr spielt auch einen neuen, fortschrittlicheren Roboter namens X, der mit seinen Sprints und Wandsprüngen beweglicher ist als der alte Mega Man und noch dazu im Spielverlauf immer stärker wird. Auch die Mega Man X Legacy Collection bietet einen Museum-Modus, der euch unter anderem durch Konzeptzeichnungen und Werbeanzeigen in die Geschichte der Serie eintauchen lässt. Ein weiteres Extra ist der „X Challenge“-Modus, in dem ihr gegen zwei Bosse gleichzeitig antretet.

Contra Anniversary Collection

Die Contra Anniversary Collection enthält die Spiele Contra, Super Contra, Operation C, Contra III: The Alien Wars und Contra: Hard Corps sowie diverse inhaltlich abweichende Versionen dieser Spiele, die auf unterschiedlichen Plattformen oder in verschiedenen Ländern erschienen sind. Mit dabei ist zum Beispiel auch die in Deutschland bekannte Version des Ur-Contra namens Probotector. Die Contra-Reihe ist vor allem für ihr actionreiches Shooter-Gameplay in 2D-Sidescrolling-Levels bekannt, bietet aber auch Wechsel in 3D und in die Top-Down-Perspektive. Wie schon im Original-Contra könnt ihr allein oder zu zweit im Koop antreten. Als Bonus gibt es ein digitales Buch mit Konzeptzeichnungen und Dokumenten, ein exklusives Interview mit dem Produzenten und mehr.

Castlevania Advance Collection

Die Castlevania Advance Collection beinhaltet die drei ursprünglich für Game Boy Advance entwickelten Castlevania-Spiele Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow. Die von 2001 bis 2003 erschienen Action-Platformer haben allesamt sehr hohe Bewertungen bekommen und müssen sich vor den älteren Teilen der Reihe nicht verstecken. Zusätzlich bekommt ihr noch Castlevania: Vampire’s Kiss, eine SNES-Neuinterpretation des zwar für die wenig erfolgreiche Konsole PC Engine erschienenen, aber trotzdem bis heute hochgeschätzten Rondo of Blood. Bei allen Spielen gibt es eine neue Speicher- und Rückspulfunktion und ihr könnt zwischen der japanischen, amerikanischen und europäischen Version wählen.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection bekommt ihr stolze zwölf Teile der berühmten Fighting-Game-Reihe, vom allerersten Street Fighter aus 1987 bis hin zu Street Fighter III: Third Strike aus 1999. Einige der beliebtesten Klassiker, die auch nach heutigen Maßstäben noch tolle Vertreter ihres Genres sind, wurden mit Online-Multiplayer ausgestattet, darunter der historische Meilenstein Street Fighter II in der Original- und der Turbo-Version. Street Fighter gehört bis heute zu den beliebtesten Serien des Fighting-Game-Genres, was teils an den einprägsamen Charakteren, teils an der richtigen Mischung aus Komplexität und Einsteigerfreundlichkeit liegt. Im Museum-Modus wird gezeigt, wie sich die Reihe innerhalb von 30 Jahren entwickelt hat.

Collection of Mana

Die Collection of Mana enthält die ersten drei Teile der einflussreichen Rollenspielreihe, also das auch als Mystic Quest bekannte Final Fantasy Adventure, das berühmte Secret of Mana und Trials of Mana, welches in dieser Sammlung erstmals außerhalb Japans erschienen ist. Final Fantasy Adventure ist ursprünglich für den Game Boy erschienen und dementsprechend technisch recht simpel, spielt sich aber durch kreative Rätsel und tolle Bosskämpfe noch immer gut. Secret of Mana und Trials of Mana stammen hingegen vom SNES und verfügen über einen detaillierten Pixellook, der sehr gut gealtert ist. Auch spielerisch können sich die beiden JRPGs nach wie vor sehen lassen, zudem bieten beide lokalen Koop.

SNK 40th Anniversary Collection

Die SNK 40th Anniversary Collection enthält 25 Spiele aus der Anfangszeit des japanischen Publisher SNK, vom ersten veröffentlichten Titel Ozma Wars aus 1979 bis hin zum Action-Rollenspiel Crystalis aus 1990. Zu den Highlights gehören dabei sicherlich der 1986 erschienene Sidescrolling Shooter Ikari Warriors, der ursprünglich als Rambo-Lizenzspiel geplant war, und seine beiden Nachfolger. Im Vergleich zu den Originalen wurde bei alen Spielen die Auflösung erhöht und die Steuerung angepasst. Außerdem gibt es eine Rückspulfunktion und freies Speichern. Der Museum-Modus liefert nicht nur haufenweise nostalgisches Material wie alte Flyer und Guides, sondern lässt euch auch die Soundtracks vieler Spiele anhören.

Disney Classic Games Collection

Die Disney Classic Games Collection enthält beliebte, auf den drei großen Disney-Kinohits Alladin, Der König der Löwen und Das Dschungelbuch basierende Jump&Runs. Dabei bekommt ihr verschiedene, ursprünglich für SNES, Sega Mega Drive oder Game Boy erschienene Versionen. Diese ähneln sich zwar zumeist, bei der SNES- und der Sega-Version von Alladin handelt es sich jedoch beispielsweise um zwei völlig verschiedene, aber gleichermaßen tolle Spiele. Die Extras und Verbesserungen beinhalten unter anderem ein Museum mit Bildern und Videos zur Entstehung der Spiele, die kompletten Soundtracks aller Spiele, eine Rückspul- und eine Speicherfunktion, verschiedene Grafikfilter und natürlich eine deutlich erhöhte Auflösung.