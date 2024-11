Ubisoft arbeitet offenbar an Animal Crossing-Alternative in der ihr bauen könnt, wie in Minecraft

Ubisoft plant angeblich ein Cozy-Game mit Elementen aus Animal Crossing und Minecraft.

Der französische Publisher Ubisoft hat offenbar ein neues Projekt in Arbeit, das für Fans von Cozy-Spielen und Animal Crossing interessant sein könnte. Ein Leak deutet außerdem eine Voxel-basierte Spielwelt an, die ihr ähnlich wie in Minecraft frei gestalten könnt.

Der bekannte Leaker Tom Henderson will erfahren haben, dass das Spiel seit ungefähr 18 Monaten unter dem Codenamen Anterra entwickelt wird. Angeblich ging es aus einem anderen Projekt hervor, das von Ubisoft gecancelt wurde (via Insider Gaming).

Was ist Anterra?

Was die beschriebenen Gameplay-Elemente angeht, wirken die bisherigen Infos recht vertraut. Laut Hendersons Quellen landet ihr auf einer Heimatinsel, auf der tierische NPCs leben. Diese heißen wohl „Metterlings“ und sollen optisch an Funko Pop-Figuren erinnern. Das würde große, eckige Köpfe und einen vergleichsweise kleinen Körper bedeuten. Je nach Region soll es Arten wie Drachen, Sumpfmonster oder Eisbären geben.

Genre-typisch sammelt ihr Ressourcen, könnt in andere Welten reisen, kämpft gegen Monster und gestaltet mit verschiedenen Materialien eure Spielwelt. Dank des Voxel-Systems soll eure Insel komplett frei veränderbar sein. Ihr hättet also auch die Fähigkeit Berge, Seen und anderes Gelände zu entwerfen, ähnlich wie in Minecraft.

Es soll auch Multiplayer-Features geben. Viele Details gibt es an dieser Stelle noch nicht, aber es soll möglich sein, die Welten anderer Leute zu besuchen und mit ihnen zu interagieren.

Voxel-Welten müssen nicht blockig aussehen wie in Minecraft, wie der diesjährige Survival-Hit Enshrouded zeigt.

Eine Voxel-basierte Spielwelt wie in Minecraft bedeutet übrigens nicht automatisch, dass alles aus sichtbaren Blöcken bestehen muss. Der diesjährige Survival-Hit Enshrouded präsentiert ebenfalls eine nahezu vollständig manipulierbare Voxelwelt und sieht deutlich organischer aus. Was den finalen Grafikstil von Anterra betrifft, tappen wir also noch ziemlich im Dunkeln.

Verantwortlich sei Ubisoft Montreal, also das Studio hinter unter anderem Assassin’s Creed: Valhalla und Far Cry 6. Creative Director des Projekts ist laut Leak Patrick Redding, der vorher als Creative Director von Gotham Knights bei Warner arbeitete. Redding hat allerdings auch schon Erfahrung mit Ubisoft und war beispielsweise an Far Cry 2 und Splinter Cell: Blacklist beteiligt.

Wann Anterra erscheinen könnte, ist nicht klar. Offiziell hat Ubisoft bisher nichts angekündigt. Womöglich dauert es also noch ein paar Jahre, bis wir tatsächlich einen Fuß auf die Voxel-Inseln setzen können.

Was denkt ihr: Hätte eine Animal Crossing-Alternative von Ubisoft Potenzial oder seid ihr eher pessimistisch gestimmt?