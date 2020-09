Ubisoft Forward am 10. September: Livestream, bestätigte Spiele & Gerüchte

Auch Ubisoft hatte im Rahmen der Pandemie ein eigenes, digitales Event ins Leben gerufen. Jetzt wurde die zweite Ausgabe von Ubisoft Forward bestätigt. Wir zeigen euch, was bereits bekannt ist und was ihr von dem Stream erwarten könnt.

So könnt ihr Ubisoft Forward live verfolgen

Wann findet der Stream statt? Wie angekündigt, wird die zweite Ubisoft Forward-Ausgabe am 10. September ausgestrahlt. Um 20 Uhr deutscher Zeit startet die Pre-Show und dann ab 21 Uhr wird die Haupt-Show gezeigt.

Wie kann ich den Stream schauen? Die genauen Links zu YouTube und Twitch gibt es bisher noch nicht. Ubisoft weist nur auf die offizielle Webseite hin. Beim letzten Mal konnte Ubisoft Forward aber auch über die bekannten Kanäle verfolgt werden.

Alle bestätigten Spiele im Überblick?

Ubisoft hat einen kurzen Teaser veröffentlicht, der schon einmal einige Spiele zeigt, die bei der Show dabei sein werden.

Diese Spiele sind bisher bestätigt:

Spiele aus der Pre-Show: In der Show vor der Show wird es aber auch einige Neuheiten zu sehen geben. Bisher wurden folgende Spiele dafür angekündigt:

Was sagt die Gerüchteküche?

Da Ubisoft schon selbst den neuen Namen von Gods & Monsters bestätigt hat, gibt es aktuell nur ein weiteres Spiel um das sich schon länger Gerüchte ranken.

Kommt Prince of Persia zurück? Fans der Reihe wünschen sich seit Ewigkeiten eine Rückkehr des Franchises. In den letzten Monaten wurden aber die Stimmen immer lauter nachdem ein acht Jahre alter Prototyp eines vermeintlich neuen Teils aufgetaucht ist:

12 1 Mehr zum Thema Komplett verrückt: Eingestelltes Prince of Persia nach 8 Jahren aufgetaucht

Die Gerüchte um ein Remake der Sands of Time-Trilogie wurden jetzt so richtig befeuert, nachdem ein Händler diese für PS4 und Switch aufgelistet hat. Demnach soll das Remake alle Spiele der PS2/GameCube/Xbox-Ära beinhalten und somit für Nostalgiker eine Möglichkeit sein, in Prince of Persia-Erinnerungen zu schwelgen. Dem Gerücht nach soll das Spiel sogar noch diesen November erscheinen.

Was erwartet ihr von der zweiten Ubisoft Forward? Könnte tatsächlich Prince of Persia zurückkehren und Immortals: Fenyx Rising ein würdiger Zelda-Konkurrent werden?