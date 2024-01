Ubisoft kündigt neuen Shooter an, den es aber bereits seit 2017 gibt

BattleCore Arena startet demnächst in einen Playtest und soll kostenlos für PC erscheinen.

Manchmal passieren Dinge, die einen etwas ratlos zurück lassen. Wie zum Beispiel diese Ankündigung eines Spieles, das es eigentlich schon längst gibt. Ubisoft wirbt für den Playtest von BattleCore Arena sogar mit den Worten man könne "der erste sein, der spielt". Dabei wurde BattleCore Arena eigentlich schon 2017 veröffentlicht. Was genau sich ändert und wieso Ubisoft den Titel jetzt als neu ankündigt, bleibt leider völlig unklar.

BattleCore Arena von Ubisoft angekündigt: So funktioniert der Free2Play-Shooter

Darum geht's: Ubisoft hat ein Statement veröffentlicht, in dem BattleCore Arena vorgestellt wird. Darin ist von einer Ankündigung des Spiels die Rede, dass der Titel jetzt bei Ubisoft Bordeaux in der Entwicklung sei und für den PC über Steam und Ubisoft Connect erscheinen soll. Mit keinem Wort wird dort erwähnt, dass es BattleCore Arena eigentlich schon seit 2017 gibt.

Hier könnt ihr euch den ersten kurzen Teaser zum neuen BattleCore Arena von Ubisoft ansehen:

0:36 BattleCore Arena: Der erste Teaser zum neuen Free-2-Play-Shooter von Ubisoft

Was ist das für ein Spiel? BattleCore Arena wird von Ubisoft als ein Free2Play-Plattform-Shooter angekündigt. Darin steuern wir eine kleine Kugel, die wir vor allem mit Hilfe von "physikbasiertem Movement" durch die Gegend lenken müssen. Zusätzlich können wir uns aber auch noch gegenseitig mit unterschiedlichen Waffen den Garaus machen. Perks gibt es auch noch, mit denen wir Feinden zu Leibe rücken oder Verbündeten helfen können.

Diese Modi sind angekündigt: Es soll zunächst wohl nur drei Modi geben.

Backup : Klassisches 3v3-Team Deathmatch

: Klassisches 3v3-Team Deathmatch Golden Core : Ihr müsst besagten goldenen Kern in euren Besitz bringen und behalten.

: Ihr müsst besagten goldenen Kern in euren Besitz bringen und behalten. Free-for-All: Das klassische Jeder-gegen-Jeden, zum üben und Aufwärmen für die Rangliste.

Das heißt, dass es offenbar zumindest auch noch geplant ist, Ranglisten-Matches einzuführen. Wie genau und in welchem Modus die stattfinden, wird aber noch nicht verraten. Was wir aber schon wissen, ist, dass es haufenweise kosmetische Anpassungsmöglichkeiten geben soll. Höchstwahrscheinlich gibt es die in einem Shop zu kaufen.

Playtest findet bald statt: Wer in Europa wohnt, kann sich für einen Playtest zu BattleCore Arena anmelden. Der findet dann in der Zeit vom 1. Februar bis zum 5. Februar statt.

Was ist mit dem Original? Das bleibt leider unklar. Auf Steam findet sich zwar noch die Community-Seite, aber nicht mehr die Shopseite. Dort hat der Titel von Cosmic Ray Studio noch bis ins Jahr 2019 Updates erhalten. Auf dem Twitter-Account des Spiels gab es noch bis 2020 neue Beiträge, richtig aktiv war er aber ebenfalls nur bis 2019. Jetzt findet sich dort auch der Ankündigungstweet von Ubisoft.

Kurioserweise wird bei der neuen Ankündigung des alten Spiels mit keinem Wort erwähnt, dass es den Titel schon einmal gab. Wir wissen auch nicht, ob Ubisoft vielleicht einfach das Entwicklerstudio aufgekauft hat oder wie es dazu kam, dass BattleCore Arena jetzt noch einmal erscheinen soll. Auch zu den Unterschieden zwischen den beiden Fassungen gibt es keinerlei Informationen.

Was haltet ihr von dieser alten neuen Ankündigung? Habt ihr BattleCore Arena vielleicht sogar schon gespielt?