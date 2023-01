Ubisoft-Spiele im Angebot: Open-World-Hits wie Immortals Fenyx Rising zum Toppreis

Bei Otto bekommt ihr Immortals Fenyx Rising jetzt günstig im Sonderangebot, den Open-World-Hit aus dem Hause Ubisoft bekommt ihr jetzt in der PS5-Version schon für 9,99€. So günstig gibt es ihn laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Weitere Ubisoft-Spiele im Angebot

Neben Immortals Fenyx Rising findet ihr derzeit auch noch andere Ubisoft-Spiele bei verschiedenen Händler günstig im Angebot, was möglicherweise mit dem gerade stattfindenden Lunar New Year Sale im Ubisoft Store zusammenhängt (in dem es allerdings vor allem PC-Spiele günstiger gibt). So läuft etwa bei Amazon ein Sale mit einigen großen Ubisoft-Hits, bei dem neben der PS5 auch die PS4, Xbox und Nintendo Switch bedient werden. Hier ein paar Beispiele:

Was ist Immortals Fenyx Rising?

Immortals Fenyx Rising ist ein Open-World-Spiel, das uns in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Spielwelt schickt. Unsere Aufgabe ist es, den Göttern im Kampf gegen einen Feuerdämon und seine Schergen beizustehen. Mit Schwert, Bogen und verschiedenen Götterkräften nehmen wir daher den Kampf gegen Ungetüme wie Zyklopen und Harpyien auf, und zwar in vier abwechslungsreichen Regionen, die jeweils einem Gott unterstellt sind.

Spielerisch ähnelt Immortals Fenyx Rising eher einem Legend of Zelda: Breath of the Wild als dem typischen Open-World-Spiel von Ubisoft. Es bietet die bekannte Zelda-Mischung aus Erkundung, Kampf und cleveren Rätseln in geheimnisvollen Dungeons, die auch hier sehr gut funktioniert. Die Story ist hingegen eher zweckmäßig.

