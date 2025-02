Überraschungshit für PS5 & Switch im Angebot: Dieses Kult-Spiel mischt Diablo mit Animal Crossing!

Kaum ein anderes Spiel hat die Bezeichnung "Kult-Hit" so sehr verdient wie dieses Spiel, das ihr jetzt für PS5 und Switch im Angebot bekommt.

Gerade könnt ihr einen der größten Indie-Überraschungshits der letzten Jahre günstig abstauben. Das Roguelite, das eine kreative Mischung aus Action-Rollenspiel im Diablo-Stil und Aufbauspiel bietet, gibt es jetzt bei Amazon im Angebot. Besonders günstig ist die PS5-Version, die um mehr als die Hälfte reduziert ist, aber auch auf die Switch-Fassung gibt es einen ordentlichen Rabatt:

Wie meistens bei Amazon müsst ihr damit rechnen, dass sich der Preis jederzeit ändern kann. Offizielle Angaben dazu, wie lange das Angebot dauert, macht der Händler nämlich nicht.

Kult-Hit für PS5 & Switch: Diablo und Animal Crossing in einem Spiel

0:58 In Cult of the Lamb könnt ihr bald einen neuen Charakter spielen: Trailer stellt gratis Update vor

Autoplay

Es geht hier um Cult of the Lamb, das seinen Erfolg nicht zuletzt seines bizarren Szenarios und makabren Humors zu verdanken haben dürfte. Das auf den ersten Blick niedlich wirkende Spiel im Cartoon-Stil lässt euch in die Rolle eines Lamms schlüpfen, das der Anführer eines finsteren Kultes ist. Ihr betet dunkle Gottheiten an, die aus einer Horrorgeschichte von H.P. Lovecraft entsprungen sein könnten und euch besondere Kräfte verleihen.

Spielerisch besteht Cult of the Lamb aus zwei sehr verschiedenen Teilen: Der eine wirkt wie eine düstere Version von Animal Crossing und besteht aus einer Aufbau- und Lebenssimulation, in der ihr das Dorf eures Kultes errichtet und beständig erweitert, wobei ihr euch auch um das Wohlbefinden eurer Anhänger kümmern müsst. Allzu herzlich geht es dabei jedoch nicht zu, denn ihr könnt eure Anhänger rituell opfern, um mehr Macht von den Göttern zu erhalten.

Der Comic-Look von Cult of the Lamb wirkt niedlich, davon solltet ihr euch aber nicht täuschen lassen.

Der andere Gameplay-Teil ist ein Action-Rollenspiel mit Roguelite-Elementen. Hier kämpft ihr euch durch Dungeons voller Monster, um am Ende gegen eine feindliche Gottheit anzutreten. Wenn ihr sterbt, müsst ihr den Dungeon wieder von vorn anfangen. Allerdings sammelt ihr unterwegs Ressourcen, durch die ihr euer Dorf weiter ausbauen könnt, sodass ihr selbst mit gescheiterten Runs noch Fortschritt macht.

Vor allem die Kämpfe machen viel Spaß, allzu viel Tiefgang solltet ihr allerdings nicht erwarten, auch nicht vom Aufbau-Teil. Anders als manch anderes Roguelite ist Cult of the Lamb kein Spiel, das selbst nach über 100 Stunden noch motiviert, sondern eher eines, das man nach 15 bis 20 Stunden zufrieden zur Seite legt. Bis dahin werden all jene, denen die skurrile Mischung aus Niedlichkeit und Brutalität gefällt, jedoch bestens unterhalten werden.