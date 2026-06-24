Ich dachte ich wäre reich, aber meine alten Ü-Eier-Figuren sind kaum was wert

Dennis hat geschaut, wie es um die Preise für seine alten Figuren steht.

Als leidenschaftlicher Sammler und Kind der 90er waren Überraschungseier neben Panini-Stickern früher genau mein Ding. Kein Ausflug in den Supermarkt verging, ohne mindestens zwei gut geschüttelte Ü-Eier in den Einkaufswagen meiner Eltern zu schmuggeln.

Und ja, ich war auch einer dieser Nerds, die die kleinen Hartplastik-Sammelfiguren fein säuberlich in Holzregalen im Kinderzimmer ausgestellt und auf Flohmärkten um jeden Pfennig gefeilscht haben – das Buch mit den aktuellen Preisen hatte ich natürlich auch.

Nachdem meine gesammelten Happy Hippos, Peppy Pingos und 1989er-Blumentopfzwerge jetzt allesamt über 35 Lenze auf dem Buckel haben, hab ich mir einmal den Spaß gemacht und auf der Webseite Eierlei die Kurse gecheckt.

Und es stellt sich heraus: Die über 1000 Euro teure Steam Machine bekomme ich durch den Erlös meiner stattlichen Sammlung wohl kaum zusammen. – obwohl ich stark damit gerechnet habe.

Unsummen für Spielzeug

Gerade mit altem Spielzeug lässt sich heutzutage teilweise richtig viel Geld machen. Ob mit alten Pokémon oder Magic-Karten, die teils für tausende Euro gehandelt werden, mit Hot Wheels oder LEGO-Sets.

Dass dabei der Gedanke des Spielens oft hinten ansteht und Spielzeug gekauft wird, um es versiegelt ins Regal zu stellen, ist nochmal ein anderes Thema.

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Der enorme Hype rund um Sammelkarten hat mich jedenfalls auf die Idee gebracht, einmal nachzuschauen, wie es denn um die Werte meiner einst geliebten Ü-Eier-Figuren steht.

Nur 2 Euro für Schnippelhansi!?

Dass ich für Däumelino aus der 1993er Drolly Dinos-Reihe nur einen Euro bekomme, ok, verständlich. Der schläfrige Mini-Dinosaurier in seiner orangefarbenen Eierschale lag damals schon zigfach in der Plastikbox von meinem Kumpel aus der Grundschule.

Aber nur zwei Euro für Pudding Paul aus der Reihe “Happy Hippos im Fitness-Fieber” aus 1990!? Lediglich ein Fünfer für Susi Sonnenschein?

Und selbst für Schnippelhansi, der mit seinen Blumentopfzwergen 1989 in jedem siebten Ei war, gibt's nur 4 Deutsche Ma… sorry, 2 Euro!?

Nur 2 Euro für Pudding Paul? (Bild: Eierlei.de)

Zwar bekommt man für manch Puzzle schon mal 25 bis 50 Euro und laut Eierlei wird die Figur “Marino mit roten Ei und Sprungbrett” aus der Tapsi Törtel-Reihe für 90 Euro gehandelt. Von besonders wertvollen Ausreißern fehlt bei meinen Figuren aus den späten 80ern bis Mitte der 90er jedoch jede Spur.

Ü-Eier haben ihren Reiz verloren

In den vergangenen Tagen habe ich mich mit den Kollegen Tobi und Basti über Ü-Eier ausgetauscht und wir drei haben im Gespräch vor allem eines festgestellt: Überraschungseier sind nicht mehr so cool wie früher.

Schaut man sich heutzutage den Plastikschrott an, den Ferrero in die gelben Eier legt, dann hat das nicht mehr viel mit den deutlich hochwertigeren Figuren von damals zu tun. Erschwerend kommt hinzu, dass teils absurde Preise von bis zu 1,29 Euro pro Ei in Supermärkten aufgerufen werden.

Dass die Preise für alte Figuren nicht deutlich höher ausfallen, hat aber sicher auch mit dem Überangebot zu tun. Gefühlt hat damals meine ganze Schulklasse Ü-Eier gesammelt. Kaum eine Figur ist wirklich selten und die Dachböden der Nation dürften voller Holzregale und Plastikboxen sein, in denen Happy Hippos, Funny Fanten und Top Ten Teddies ein eingestaubtes Dasein fristen.

Es war dennoch eine geile Zeit

Jetzt bin ich zwar nicht finanziell reich, dafür aber reich(er) an Erfahrung und vor allem Erinnerungen.

Damals ganze Paletten an Ü-Eiern im Supermarkt durchzuschütteln und auf jedes noch so kleine Rascheln zu hören, sich über die letzte Figur aus der Reihe ein Loch in den Bauch zu freuen oder eben als kleiner Knirps auf Flohmärkten zu feilschen – Mensch, was war das für eine geile Zeit.

Da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob die Figuren heutzutage noch was wert sind. Meine Erinnerungen an die Zeit – und sie bewusst miterlebt zu haben – sind weit mehr wert als alles Geld der Welt.

Wie sind eure Erinnerungen an die Ü-Eier-Sammelei und habt ihr ebenfalls noch viele Figuren in Kisten verstaut? Schreibt es mir gerne in die Kommentare!