Krieg in der Ukraine: Sony schließt PS Store in Russland, stellt Hardware- und Software-Verkäufe ein

Die Armee Russlands hat vor zwei Wochen die Ukraine angegriffen. Seit dem Beginn der Invasion gibt es diverse Versuche, den Druck auf den russischen Präsidenten zu erhöhen und ihn mit wirtschaftlichen Sanktionen dazu zu bewegen, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg einzustellen. Hier schließt sich nun auch Sony an: Sämtliche Hardware- und Software-Verkäufe für PlayStation-Konsolen in Russland werden eingestellt, der PlayStation-Store wurde geschlossen.

Sony schließt den PlayStation Store in Russland wegen der Ukraine-Invasion

Sony PlayStation schließt sich den vielen anderen Unternehmen an und veröffentlicht ein Statement, in dem erklärt wird, dass alle Software- und Hardware-Lieferungen sowie der Betrieb des PlayStation Stores und der Gran Turismo 7-Launch in Russland gecancelt wurden. Außerdem werden insgesamt 2 Millionen US-Dollar an Hilfsorganisationen für die Menschen in der Ukraine gespendet.

"Sony Interactive Entertainment (SIE) schließt sich der globalen Community an, indem wir nach Frieden in der Ukraine rufen."

Mehr zum Thema:

Spenden an Menschen in der Ukraine

Unter dem Namen 2Gether wurde eine Nothilfe bzw. Spendenaktion ins Leben gerufen, die Hilfsbedürftigen in der Ukraine zugutekommt. Weitere Infos findet ihr im Blog auf GamesWirtschaft.de oder direkt auf Betterplace.org.

Wenn ihr noch nach einem anderen guten Weg sucht, Menschen in der Ukraine zu helfen, dürfte euch vielleicht auch das itch.io-Bundle for Ukraine interessieren. Ihr bekommt knapp 600 PC-Spiele (unter anderem absolut großartige Titel wie Celeste, A Short Hike, Baba Is You, CrossCode, Kingdom Two Crowns, TowerFall oder Minit) ab 10 US-Dollar und der gesamte Erlös wird gespendet.