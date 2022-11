Umfrage: Ab wann lohnt sich für euch ein Remake?

The Last of Us Part 1, Silent Hill 2, Dead Space oder nun ganz frisch auch The Witcher 1 - Remakes sind längst Standard und nicht mehr aus der Videospielwelt wegzudenken. Allerdings wirken sie in unseren Augen mal mehr und mal weniger sinnvoll. Im Fall von The Witcher 1 ergibt es definitiv Sinn – wie auch Kollege Tobi erklärt –, bei The Last of Us Part 1 haben wir uns aber nicht umsonst gefragt, ob das nicht zu früh sei (auch wenn Sony seine Entscheidung erklärt).

So oder so: Remakes stehen immer wieder auf dem Plan der Entwicklerstudios und Publisher, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. In der Regel ist das daher nicht nur für die etwas Gutes, sondern auch für uns Spieler*innen. Immerhin bekommen Fans als auch neue Personen so die Gelegenheit, ein älteres Spiel mit moderner Technik, verbessertem Gameplay und anderen Extras zu erleben.

Allerdings treffen Remakes nicht immer den Kern des Originals und der Nostalgiefaktor ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Remakes sind also durchaus eine kontroverse Angelegenheit. Daher wollen wir das Stimmungsbild einfangen und eure Meinung wissen:

Wie sich das kommende Dead Space Remake bislang schlägt, erzählt euch Tobi in seiner Preview:

Remake vs. Remaster: Um hier eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, wollen wir den Begriff Remake nochmal kurz vom Remaster abgrenzen. Während ein Remaster in erster Linie nur ein technisch aufpoliertes Spiel ist (meist eine HD-Frischzellenkur), werden Remakes von Grund auf neu entwickelt und auch beim Gameplay stellenweise großzügig überarbeitet.

