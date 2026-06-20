Im vollgestopften Release-Herbst: Welche Spiele wollt ihr wirklich direkt spielen?

Welche Spiele stehen für euch auf der Wunschliste ganz oben?

Bereits in den letzten Wochen mussten sicher viele von euch bei all den tollen Neuerscheinungen von 007: First Light über Subnautica 2 bis hin zum Release des Gothic Remakes die Strichliste ansetzen und genau schauen, welche Titel direkt gekauft und gespielt werden.

Doch die Zeit im Mai/Juni ist lediglich ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns im Spätsommer und speziell im Herbst erwartet.

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?

Daher verratet mir gerne, welche maximal fünf Titel ihr im Zeitraum von Ende August bis Ende November nach aktuellem Stand direkt spielen wollt.

Die Umfrage ist natürlich an zwei ganz wichtige Grundvoraussetzungen geknüpft:

Die aufgelisteten Spiele halten, was sie bislang versprechen und sind zum Release ohne Probleme auf Konsolen und PC spielbar.

Die aufgelisteten Spiele werden nicht mehr verschoben.

Der Spiele-Herbst bietet weit mehr als GTA 6

Zwar würde es mich stark verwundern, wenn GTA 6 in der Umfrage nicht klar das Rennen macht. Davon ab ist die Platzierung bei all den prominenten Namen speziell im vollgestopften September aber richtig spannend.

Wo landet beispielsweise bei euch ein Spiel wie Control Resonant, wo sich Entwickler Remedy zuletzt bei den Verkäufen doch recht schwergetan hat? Wo neue, aber überaus vielversprechende Actionspiele wie Valor Mortis oder Phantom Blade Zero?

Und konnten euch Sony und Insomniac mit ihrem zuletzt gezeigten Gameplay von Marvel's Wolverine bereits ausreichend überzeugen?

42:06 Wolverine & God of War: Ist das die Erlösung für PS5-Fans?

Autoplay

Nicht in der Liste, da ein fixer Release weiterhin aussteht, sind Titel wie FromSofts The Duskbloods, das jüngst angekündigte Remake von Zelda: Ocarina of Time oder beispielsweise das neue Professor Layton.

Alle drei Titel sind nach wie vor für 2026 angekündigt und es ist gut möglich, dass sie im oben genannten Zeitraum erscheinen.

An der Stelle schon mal besten Dank vorab fürs fleißige Abstimmen und schreibt mir gerne in die Kommentare, warum gerade die Titel bei euch nach aktuellem Stand die Nase vorn haben.