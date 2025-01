Butter bei die Fische: Die Switch 2 ist enthüllt, aber seid ihr schon so überzeugt, dass ihr sie kaufen werdet?

Über die Switch 2 wurde seit der Enthüllung viel geredet, aber kauft ihr sie euch?

Wie die Switch 2 aussieht, wissen wir nun dank des ersten Trailers. Daneben haben wir aber beispielsweise auch schon erfahren, dass die neue Nintendo-Konsole abwärtskompatibel ist.

Beim Preis, Release-Datum und dem Spiele-Lineup tappen wir dagegen noch im Dunklen. Wir wollen trotzdem schon mal von euch wissen, ob die bekannten Fakten und der Ersteindruck euch schon überzeugt haben oder ob ihr mit dem Kauf erst mal abwartet.

Schlagt ihr bei der Switch 2 zu – und wann?

In unserer Umfrage könnt ihr nicht nur angeben, ob ihr euch die Nintendo Next Gen-Konsole überhaupt irgendwann mal holen wollt, sondern auch, wann ihr vorhabt zuzuschlagen. Verratet uns gerne auch in den Kommentaren, warum ihr schon überzeugt seid oder noch zögert, beziehungsweise ganz passt.

Der Preis wird sicher einen großen Einfluss haben

Gerade der Preis dürfte für viele Spieler*innen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Und gerade bei diesem Thema gehen die Spekulationen und Leaks aktuell sehr weit auseinander – ein wahres Kuddelmuddel!

Die erste Switch war für einen langen Zeitraum nach Release für 320 bis 330 Euro zu haben. Für den Nachfolger müsst ihr sicher tiefer in die Tasche greifen. Aussagen reichen von unter 400 bis 550 Euro.

Wir wollten in einer weiteren Umfrage bereits von euch wissen, wie viel ihr eigentlich bereit wärt für die Switch 2 zu zahlen. Dem Ergebnis nach wäre einige von euch im oberen Preissegment nicht mehr dabei. Das Ergebnis könnt ihr euch hier noch mal ansehen:

Wann gibt's Neuigkeiten zum Spiele-Lineup?

Der zweite Punkt, der bei der Kaufentscheidung sicherlich eine wichtige Rolle spielen wird, ist, welche Spiele in den nächsten Wochen und Monaten angekündigt werden. Am 2. April will Nintendo bei einem Direct-Showcase mehr darüber verraten.

Bisher sind erst wenige Titel sicher. Darunter das neue Mario Kart, das gleich im Switch 2-Trailer gezeigt wurde oder Yoka Replaylee. Bei einigen neuen Spielen, die im Jahr 2025 auf der ersten Switch erscheinen sollen, können wir ebenfalls davon ausgehen, dass sie eine Version für den Nachfolger bekommen. Abseits davon können wir uns nur auf Gerüchte stützen, wie beispielsweise bei einem neuen 3D-Mario.