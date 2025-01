11.414 Gamer haben abgestimmt: So viel darf die Switch 2 höchstens kosten, sonst macht Nintendo einen großen Fehler

Wird die Switch 2 wieder erschwinglich oder doch hochpreisiger? Ab diesem Betrag wäre bei euch Schluss.

Die Switch 2 wurde kürzlich in einem ersten Trailer enthüllt, der aber noch vieles offen ließ. Wie es um das Spiele-Lineup und den Preis steht, wissen wir beispielsweise noch nicht. Daher haben wir euch gefragt, wie viel ihr eigentlich maximal für die Nintendo-Konsole ausgeben würdet.

Über 11.000 Personen aus der GamePro-Community haben verraten, wie weit sie den Geldbeutel aufmachen würden. Die am häufigsten angegebene Obergrenze wird aber eventuell nicht ausreichen, um eine Switch 2 zu ergattern – je nachdem, welcher Prognose wir vertrauen.

So viel würdet ihr maximal für die Switch 2 ausgeben

400 Euro (34%, 3.871 Abstimmungen)

500 Euro (22%, 2.522 Abstimmungen)

450 Euro (20%, 2.286 Abstimmungen)

350 Euro (15%, 1.707 Abstimmungen)

600 Euro (6%, 736 Abstimmungen)

550 Euro (3%, 292 Abstimmungen)

*zuletzt abgerufen am 20. Januar um 13:30 Uhr

Bei über einem Drittel von euch wäre bei 400 Euro Schluss. Das ist schon mehr als die erste Switch zur Markteinführung gekostet hat, allerdings ist zu erwarten, dass das Nachfolgemodell teurer wird. Zur Erinnerung: Für die Switch wurden damals nach Release über einen längeren Zeitraum für gewöhnlich 320 bis 330 Euro aufgerufen.

Wie Kollege Chris in seinem Artikel erklärt, ist Hardware aber generell teurer geworden. Vertrauen wir manchen Insider-Aussagen, so könnte ein Preis von 500 bis 550 Euro durchaus zusammenkommen.

Das wäre also vielen von euch schon deutlich zu teuer. Immerhin 31% von euch wären bei 500 Euro oder mehr aber noch dabei. Möglicherweise müsst ihr aber auch gar nicht ganz so tief in die Tasche greifen.

Ältere und auch ein neuer Leak sagen 400 Euro voraus, was durchaus zur bisherigen Konsolen-Preispolitik von Nintendo passen würde. In der Vergangenheit hat der Hardware-Hersteller für Konsolen immerhin eher erschwingliche Preise aufgerufen.

Gut möglich wäre aber auch, dass es gar nicht nur auf ein Modell und einen Preis herausläuft, sondern eben unterschiedliche Varianten angeboten werden. Bis wir mehr erfahren, müssen wir uns wohl erst einmal aber noch gedulden. Am 2. April werden wir in einer Nintendo Direct mehr über das Spiele-Lineup erfahren und hoffentlich dann auch wissen, wie es um den Preis bzw. die Preise der Switch 2 bestellt ist.

Hattet ihr ein solches Ergebnis der Umfrage erwartet?