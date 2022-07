PS Plus, Game Pass und Co: Für welche Abo-Services gebt ihr monatlich Geld aus?

Sind wir vor wenigen Jahren noch zum Händler unseres Vertrauens gegangen und haben uns das neue Spiel vor Ort gekauft, geht der Trend immer stärker in Richtung digitalem Kauf. Doch auch Gaming-Dienste wie PS Plus, Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online oder Apple Arcade nehmen immer mehr an Relevanz zu.

57% mehr Umsatz: Von 2019 bis 2021 hat sich der jährliche Umsatz mit Gaming-Online-Diensten unter anderem bedingt durch die Pandemie und dem damit verbundenen Boom der Gaming-Branche von 459 Mio auf 720 Mio Euro erhöht, Tendenz weiter leicht steigend. (via Statista)

Welche Gaming-Abos nutzt ihr?

In unserer GamePro-Umfrage wollen wir daher von euch wissen, für welche Gaming-Dienste ihr monatlich in der Regel Geld ausgebt, aber auch, wie viele Dienste ihr für gewöhnlich zeitgleich abgeschlossen habt.

Wie hat sich euer Gaming-Verhalten geändert

Gerne würden wir auch von euch erfahren, wie sich euer Verhalten was den Umgang mit Gaming-Diensten bzw. Online-Abos anbelangt über die Jahre verändert hat. Wart ihr vielleicht früher leidenschaftliche(r) Sammler*in und bezieht Spiele heutzutage nur noch aus dem Game Pass oder jetzt neu aus PS Plus Premium? Oder seid ihr vielleicht vom steigenden Abo-Angebot mittlerweile übersättigt und kauft daher wieder mehr gezielt einzelne Spiele?

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren mehr über euren Umgang mit Online-Abos erzählt. Danke vorab für eure Teilnahme und wir sind schon sehr auf eure Einstellung zum Thema gespannt. Wie gewohnt werden wir das Ergebnis samt euren Antworten in den kommenden Tagen in einem separaten Artikel auswerten.