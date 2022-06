Umfrage: Auf welche Switch-Spiele freut ihr euch 2022 noch am meisten?

Wie schnell doch sechs Monate vergehen. Ruckzuck ist die erste Jahreshälfte rum und damit rückt auch das Weihnachtsgeschäft mit großen Schritten näher. Zum Jahresende hin erwarten uns nochmal viele großen Spiele, das ist auch bei Nintendo nicht anders. Aber auch die Monate davor bekommt die Switch noch einige interessante neue Titel.

Wir haben die großen Namen und ein paar kleine potenzielle Perlen rausgesucht, um nicht einfach nur eine kleine Bestandsaufnahme zu tätigen, sondern vielmehr um euch in einer Umfrage abstimmen zu lassen, auf welches dieser Switch-Spiel ihr euch dieses Jahr noch am meisten freut.

Switch-Spiele im zweiten Halbjahr 2022

Die Pandemie und andere Hindernisse werfen weiterhin ihren Schatten auf die Spieleentwicklung. Den Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild werdet ihr hier also vergeblich suchen, da es mittlerweile auf 2023 verschoben wurde.

Was bleibt uns also 2022 noch für die Switch? Na neue Pokémon-Editionen, ein neues Mario + Rabbids, kleine Indie-Titel und noch einiges mehr.

Im folgenden haben wir kommende Highlights für euch rausgepickt, sie sowohl First- als auch Third-Party sind. Portierungen bereits erschienener Spiele, wie etwas Nier: Automatas Switch-Edition und Titel wie Bayonetta 3, die noch keinen festen Releasetermin haben, haben wir dabei nicht berücksichtigt.

Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl an Spielen, die dieses Jahr noch für die Switch erscheinen. Eine ausführlichere Liste findet ihr in unserer großen Liste der Switch-Spiele 2022, die auch regelmäßig aktualisiert wird:

Stimmt mit ab! Welches Spiel ist euer Favorite?

Jetzt seid ihr aber gefragt. Wir listen diese Spiele natürlich nicht nur zum Spaß auf. Wir wollen auch von euch wissen, auf welches der genannten Spiele ihr am sehnsüchtigsten wartet. Also stimmt fleißig mit ab!

Schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, warum ihr euch für Spiel XY entschieden habt oder welcher Titel euch in der Umfrage fehlt.

Ihr wollt eure Meinung noch in anderen Umfragen kundtun? Dann stimmt mit ab, ob die Free2Play-Umstellung von Fall Guys: Ultimate Knockout euch ins Spiel (zurück)lockt oder nicht. Falls ihr dagegen lieber euer Wissen testen wollt, haben wir noch ein Hardware-Quiz für euch, das euch mit zehn Technik-Fragen auf die Probe stellt.