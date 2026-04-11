Die Meinungen zu Super Mario Galaxy driften hart auseinander – aber was ist mit euch? Gebt dem Film jetzt eine Note

Der neue Super Mario-Film wird von Kritiker*innen zerrissen, Fans lieben ihn dagegen. Daher interessiert uns brennend, was ihr zur Forsetzung sagt. Stimmt mit ab!

Annika Bavendiek
11.04.2026 | 13:00 Uhr

Habt ihr den neuen Mario-Film schon gesehen? Dann sagt uns eure Meinung dazu. (Bild: Nintendo Illumination) Habt ihr den neuen Mario-Film schon gesehen? Dann sagt uns eure Meinung dazu. (Bild: Nintendo / Illumination)

Der Super Mario Galaxy Film ist seit dem 1. April in den deutschen Kinos zu sehen. Bereits zum Start driften die Meinungen zur Fortsetzung aber stark auseinander. Während der rund 98-minütige Streifen bei den Kritiker*innen der Fachpresse gar nicht gut wegkam, feiern viele Fans den Film von Nintendo und Illumination.

Wir wollen daher einmal eure Meinung einholen und in dieser Umfrage von euch wissen, was ihr von dem zweiten Mario-Film haltet, sofern ihr ihn denn schon im Kino gesehen habt. Falls ja, stimmt gerne mit einer Stimme ab und vergebt eure Note:

Schreibt außerdem auch gerne eure genaueren Gedanken zum Film in die Kommentare. Und auch wenn ihr den Film (noch) nicht gesehen habt, könnt ihr uns auch in den Kommentaren wissen lassen, warum ihr ihn euch eventuell gar nicht anschaut. Haben euch die Kritiken vielleicht beeinflusst? Oder wartet ihr vielleicht einfach auf die Möglichkeit, ihn zu streamen?

Der Super Mario Galaxy Film steckt wieder voller Easter Eggs

Falls ihr die Kontroverse um den Film gar nicht oder nur nebenbei mitverfolgt habt, könnt ihr euch hier noch einmal näher darüber informieren:

91% auf Rotten Tomatoes - Der Super Mario Galaxy Film feiert riesige Erfolge im Kino, während Kritiker ihn zerreißen
von Annika Bavendiek
91% auf Rotten Tomatoes - Der Super Mario Galaxy Film feiert riesige Erfolge im Kino, während Kritiker ihn zerreißen
Der Super Mario Galaxy-Film auf Metacritic und Rotten Tomatoes - "Noch schlechter als KI"
von Linda Sprenger
Der Super Mario Galaxy-Film auf Metacritic und Rotten Tomatoes - Noch schlechter als KI

Grob zusammengefasst dürft ihr beim zweiten Super Mario-Film aber in etwa das erwarten, was der erste Film Super Mario Bros. bereits 2023 geliefert hat: Viele, viele Anspielungen aus den Spielen, chaotische Action und beeindruckende Bilder. Die Story und Charaktere bleiben dagegen sehr flach.

Video starten 2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Je nachdem, mit was für einer Nintendo-Vorgeschichte, in welchem Alter und welcher Erwartung man in diesen Film geht, wirkt er eher wie eine platte Easter Egg-Schleuder oder spaßiges Popcornkino mit eventuellen Nostalgie-Schüben.

Wie steht's um einen dritten Mario-Film?

Mehr zum Thema
Super Mario Bros. Film 3 - Release und alle weiteren Hinweise zu einer möglichen Fortsetzung vom Super Mario Galaxy-Film
von Linda Sprenger
Super Mario Bros. Film 3 - Release und alle weiteren Hinweise zu einer möglichen Fortsetzung vom Super Mario Galaxy-Film

Falls ihr schon ganz heiß auf einen weiteren Film der Supar Mario-Reihe seid, solltet ihr einmal in den hier oben verlinkten Artikel reinschauen. So wie es aussieht, war's das nämlich noch nicht mit Marios Kinoabenteuern. Nintendo und Illumination werden bei dem riesigen Erfolg sicherlich auch nicht allzu lange die Füße stillhalten.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Die Meinungen zu Super Mario Galaxy driften hart auseinander – aber was ist mit euch? Gebt dem Film jetzt eine Note

vor 21 Minuten

Die Meinungen zu Super Mario Galaxy driften hart auseinander – aber was ist mit euch? Gebt dem Film jetzt eine Note
Zelda-Film: Release, Streaming-Dienst und alle weiteren Infos zum Live-Action-Film von Nintendo   21     2

vor einer Stunde

Zelda-Film: Release, Streaming-Dienst und alle weiteren Infos zum Live-Action-Film von Nintendo
Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt

vor 5 Stunden

Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt
Crimson Desert Patch 1.03.00 ist da: Bringt neue Fähigkeiten, verbessertes Lager, schickere Grafik und Unterstützung für Intel-Grafikkarten   3     1

vor 5 Stunden

Crimson Desert Patch 1.03.00 ist da: Bringt neue Fähigkeiten, verbessertes Lager, schickere Grafik und Unterstützung für Intel-Grafikkarten
mehr anzeigen