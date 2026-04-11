Die Meinungen zu Super Mario Galaxy driften hart auseinander – aber was ist mit euch? Gebt dem Film jetzt eine Note

Habt ihr den neuen Mario-Film schon gesehen? Dann sagt uns eure Meinung dazu. (Bild: Nintendo / Illumination)

Der Super Mario Galaxy Film ist seit dem 1. April in den deutschen Kinos zu sehen. Bereits zum Start driften die Meinungen zur Fortsetzung aber stark auseinander. Während der rund 98-minütige Streifen bei den Kritiker*innen der Fachpresse gar nicht gut wegkam, feiern viele Fans den Film von Nintendo und Illumination.

Wir wollen daher einmal eure Meinung einholen und in dieser Umfrage von euch wissen, was ihr von dem zweiten Mario-Film haltet, sofern ihr ihn denn schon im Kino gesehen habt. Falls ja, stimmt gerne mit einer Stimme ab und vergebt eure Note:

Schreibt außerdem auch gerne eure genaueren Gedanken zum Film in die Kommentare. Und auch wenn ihr den Film (noch) nicht gesehen habt, könnt ihr uns auch in den Kommentaren wissen lassen, warum ihr ihn euch eventuell gar nicht anschaut. Haben euch die Kritiken vielleicht beeinflusst? Oder wartet ihr vielleicht einfach auf die Möglichkeit, ihn zu streamen?

Der Super Mario Galaxy Film steckt wieder voller Easter Eggs

Falls ihr die Kontroverse um den Film gar nicht oder nur nebenbei mitverfolgt habt, könnt ihr euch hier noch einmal näher darüber informieren:

Grob zusammengefasst dürft ihr beim zweiten Super Mario-Film aber in etwa das erwarten, was der erste Film Super Mario Bros. bereits 2023 geliefert hat: Viele, viele Anspielungen aus den Spielen, chaotische Action und beeindruckende Bilder. Die Story und Charaktere bleiben dagegen sehr flach.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Autoplay

Je nachdem, mit was für einer Nintendo-Vorgeschichte, in welchem Alter und welcher Erwartung man in diesen Film geht, wirkt er eher wie eine platte Easter Egg-Schleuder oder spaßiges Popcornkino mit eventuellen Nostalgie-Schüben.

Wie steht's um einen dritten Mario-Film?

Falls ihr schon ganz heiß auf einen weiteren Film der Supar Mario-Reihe seid, solltet ihr einmal in den hier oben verlinkten Artikel reinschauen. So wie es aussieht, war's das nämlich noch nicht mit Marios Kinoabenteuern. Nintendo und Illumination werden bei dem riesigen Erfolg sicherlich auch nicht allzu lange die Füße stillhalten.