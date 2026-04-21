Super Mario Bros. Film 3 - Release und alle weiteren Hinweise zu einer möglichen Fortsetzung vom Super Mario Galaxy-Film

Der Super Mario Galaxy-Film deutet in der Post Credit-Szene einen dritten Film an und auch Jack Black weiß offenbar schon mehr. Hier sind alle Hinweise und Gerüchte dazu.

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Linda Sprenger
21.04.2026 | 19:06 Uhr

Hier sind alle Gerüchte und Hinweise zum möglichen dritten Super Mario-Animationsfilm im Überblick. (Bild: Nintendo Illumination) Hier sind alle Gerüchte und Hinweise zum möglichen dritten Super Mario-Animationsfilm im Überblick. (Bild: Nintendo / Illumination)

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Der Super Mario Galaxy Film ist am 01. April 2026 angelaufen, und obwohl der Animationsstreifen bei Kritiker*innen eher schlecht wegkommt, verzeichnet er riesige Erfolge und spielte zum Start in den USA direkt mal 34 Millionen US-Dollar ein.

Ein dritter Mario-Film ist damit sehr wahrscheinlich. Und erste Hinweise und Teaser dazu existieren bereits!

Inhaltsverzeichnis:

Release - Wann könnte "Der Super Mario Bros. Film 3" in den Kinos starten?

  • Vermutetes Release-Jahr: 2029

Sehen wir Mario, Luigi, Peach und Co. also in drei Jahren zum dritten Mal auf der Leinwand? Das behauptete zumindest Bowser-Sprecher Jack Black in einem Interview mit Cinemex, in dem er einen improvisierten Song zum Besten gibt und Fans am Ende auffordert, die Ohren zu spitzen: "Wundert euch nicht, wenn ihr das nächste Mal, im Jahr 2029, davon hört“, so Black.

Video starten 2:23 Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

Ob der Sänger und Schauspieler schon konkret weiß, dass der Mario-Film Numero 3 im Jahr 2029 starten soll, oder ob es sich lediglich um eine Vermutung handelt, ist unklar.

Weit hergeholt ist das mögliche Startjahr aber nicht. Denn den Super Mario Bros. Film (2023) sowie den Super Mario Galaxy Film (2026) trennen drei Jahre. Sollten Universal und Nintendo am Rhythmus festhalten, dann würde Part 3 eben 2029 anlaufen.

Auf der zweiten Seite gehen wir auf erste mögliche Story-Details ein, die durch die Post Credit-Szene des Super Mario-Galaxy-Films angedeutet werden!

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Verratet uns an dieser Stelle aber schon einmal in den Kommentaren, ob ihr den zweiten Mario-Film schon gesehen habt und euch jetzt auf den dritten freut. Außerdem: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an einen möglichen dritten Mario-Film?

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

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