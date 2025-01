Schwarz, Weiß oder lieber bunter - Welche Konsolenfarbe findet ihr am besten?

Farblich können wir uns bei den meisten Konsolen austoben.

Videospiel-Konsolen sind für viele nicht einfach nur ein Stück Hardware. Sie sind der Mittelpunkt vieler Wohnzimmer und sollen dementsprechend auch zur Einrichtung passen oder die eigenen Vorlieben widerspiegeln. Daher wird auch gerne mal für die richtige Farbe mehr Geld ausgegeben – was sich die Konsolenhersteller natürlich zunutze machen und verschiedene Farbvarianten bzw. Special Editions auf den Markt bringen.

Aber welche Farbe mögt ihr am liebsten? Haltet ihr eure (stationäre und hybride) Konsolen am liebsten im klassischen Schwarz, soll es elegantes Weiß oder eher bunte Farben sein? Verratet es uns doch in der Umfrage:

Da wir für die Umfrage die Farbauswahl grob zusammenfassen mussten, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, welche Farbe konkret euer Favorit ist (also z.B. Rot, Grün, Blau, Gelb etc.). So bekommen wir ein noch besseres Bild davon, was bei euch gut ankommt.

Hinweis: Handhelds haben wir in dieser Umfrage ausgeklammert, da die sich beispielsweise durch die transparenten Designs (Game Boy Color, Steam Deck Special Edition) und geringeren Präsenz im Haushalt von stationären Konsolen abgrenzen.

Der Konsolenmarkt ist bunt

Heutzutage können wir unsere Konsolen sehr individuell gestalten. Gefällt uns etwa der neue schwarz-weiße Looks der PlayStation 5 nicht, können wir ihn mit andersfarbigen Seitenplatten etwas ändern. Falls es etwas mehr Farbe sein darf, können wir die PS5-Konsolen aber auch in Cosmic Red, Gray Camouflage oder Chroma Teal (schimmerndes Grün) einkleiden – oder die Platten sogar mixen. Passende Controller gibt es meist auch:

1:00 Neue Farben für die PlayStation 5 angekündigt - Chroma-Kollektion kommt diesen Winter

Autoplay

Beim Standard-Modell sowie der OLED-Variante der Nintendo Switch können wir uns farblich ebenfalls auslassen. Die Konsole selbst ist zwar schlicht schwarz gehalten, allerdings können wir sie mit farblich unterschiedlichen Joy-Con kombinieren.

Die aktuelle Xbox-Generation ist da mit schwarzen und weißen Varianten etwas zurückhaltender, trumpft aber wie alle anderen Konsolen auch mit besonderen Special Editions auf, die mit ihren Designs kaum Grenzen kennen – wenngleich einige Designs exklusiven Gewinnspielen vorbehalten sind.

Vielleicht wünscht ihr euch aber auch wieder mehr graue Konsolen, wie die gute, alte PlayStation 1. Die PS5 Anniversary Edition ist zwar daran angelehnt, aber eben auch limitiert und daher auch gar nicht so günstig.

Danke fürs Abstimmen!