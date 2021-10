Umfrage: Welcher ist euer liebster Controller?

In unserer vergangenen GamePro-Umfrage haben wir euch gefragt, welche Konsolen ihr alles euer Eigen nennt. Die Auflösung hat uns überrascht und findet ihr bereits auf der Seite. In dieser Woche soll es ebenfalls um Hardware gehen, nämlich um Controller. Wir wollen von euch wissen: Welcher ist euer liebster Controller?



Der Übersicht halber beschränken wir uns dabei auf Original-Pads aller stationärer Konsolen von Nintendo, Sony und Microsoft. Habt ihr aber einen weiteren Lieblingscontroller, der hier nicht aufgeführt ist, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Auch Peripherie von Drittanbietern könnt ihr natürlich nennen.

Nintendo, Sony oder Microsoft: Von wem stammt der beste Controller?

Welcher Controller der beste ist, ist natürlich eine subjektive Glaubensfrage und hängt oft auch stark davon ab, mit welcher Konsole man aufgewachsen ist. Wer in den 90ern beispielsweise mit dem Super Nintendo seine ersten virtuellen Schritte gegangen ist, wird wohl heute noch eine hohe Meinung vom SNES-Pad haben. Wer sich nächtelang mit dem Master Chief durch Halo geballert hat, hat wohl eine sehr hohe Meinung vom ersten Xbox-Controller.

Zwischen Evolution und Kreativität: Auch muss man natürlich sagen, dass Controller von Sony und Microsoft, genauer der DualShock oder das Xbox-Pad, über die Jahre rein objektiv mit neuen Funktionen weiter verbessert wurden. Ob die Neuerungen einem selbst taugen, steht wiederum auf einem ganz anderen Blatt. Nintendo hingegen hat mit einer neuen Konsolengeneration stets ein komplett neues, mehr kreatives Experiment gewagt. Der Nunchuk der Wii oder die Joy-Con der Switch als Beispiele.

Daher sind wir umso mehr gespannt, ob die Evolutionen von Microsoft oder Sony bei euch das Rennen machen, oder die kreativen Experimente von Nintendo.

Und wie immer eine kleine Bitte: Da es sich hier natürlich um eine sehr subjektive Wahl handelt, denkt bitte beim diskutieren und kommentieren an den sachlichen Umgang untereinander. Wisst ihr ja. Danke euch und habt ein schönes Wochenende.