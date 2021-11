Umfrage: Wollt ihr ein Platin-Achievement für eure Xbox-Spiele?

Während Xbox-Spieler*innen Punkte für den Gamerscore sammeln, sammeln PlayStation-Fans seit der PS3-Ära voller Leidenschaft Trophäen. Beide Sammel-Systeme ähneln sich vom Grundprinzip her stark: Aufgaben meistern, dafür mit einer Auszeichnung belohnt werden. Mit der Platin-Trophäe kommt jedoch ein weiterer Spin auf PlayStation-Konsolen hinzu, der besagt, in diesem Spiel hast du alles gepackt. Diesen Ansatz gibt es in manch Xbox-Spiel mit einem zusätzlichen Achievement zwar auch, die Regel sind solche Auszeichnungen jedoch nicht.

In einem Interview im Iron Lords Podcast wurde Jason Ronalds, Xbox' Director of Project Management, gefragt, ob das Äquivalent einer Platin-Trophäe künftig auch auf Xbox One und Xbox Series S/X kommen könnte. Und tatsächlich wird seitens Microsoft bereits über eine Integration nachgedacht. (via gamerant)

Wollt ihr eine "Platin-Trophäe" auf Xbox?

Die Frage, die wir uns jedoch stellen: Wollt ihr solch eine Platin-Trophäe überhaupt, oder seid ihr mit dem Gamerscore zufrieden, wollt das altbewährte Xbox-Achievement-System beibehalten? Hier könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen:

Die Frage bezieht sich natürlich vorrangig auf diejenigen unter euch, die solche Achievement-Systeme generell nutzen. Denn, das ist klar, das Spielverhalten von Gamern ist ganz unterschiedlich und viele lassen solche Herausforderungen kalt, deaktivieren Benachrichtigungen über Achievements gar.

Umsetzung für Xbox hängt von vielen Faktoren ab

Im Podcast spricht Ronald darüber, dass Xbox bereits über eine Umsetzung einer Platin-Trophäe für Xbox nachgedacht habe, eine Änderung des Gamerscore-Systems jedoch von vielen Faktoren abhängig ist. Dabei geht Ronald auf die unterschiedlichen Spielertypen ein:

Es gibt einige Spieler*innen, die nur den Multiplayer spielen wollen. Hier müssen wir schauen, wie wir solche Gamer belohnen und Fortschritt deutlich machen. Dann gibt es Spieler*innen, die eine Menge verschiedener Games spielen ... und dann gibt es Completionists wie mich, die alles aus einem Spiel herausholen wollen.

Es bleibt also spannend zu sehen, wie Microsoft in Zukunft mit dem Gamerscore verfährt, ob wir vielleicht eine Art Platin-Trophäe für Xbox-Konsolen bekommen und wie diese umgesetzt wird.

Verratet uns auch gerne in den Kommentaren, warum euch ein Platin-System gefallen würde oder warum ihr es so ganz und gar nicht braucht, ihr mit den aktuellen Achievements zufrieden seid.