Nintendo Switch 2-Preis: So viel soll die neue Konsole wohl kosten

Der Preis der Nintendo Switch 2 könnte uns auf dem falschen Fuß erwischen.

Da ist sie also – die Switch 2. Nintendo hat die Hybrid-Handheld-Konsole endlich der Öffentlichkeit präsentiert und auch einige Infos dazu veröffentlicht. Neben dem genauen Release-Termin fehlt aber ein enorm wichtiges Detail: der Preis. Wie aber auch bei der Konsole selbst haben Insider angeblich bereits Informationen dazu erhalten und die überraschen dann doch, denn die Switch 2 könnte richtig teuer werden.

Brancher-Insider sprechen von teils über 500 Euro

Konsolen-Hardware ist mit der Zeit immer teurer geworden, aber Nintendo hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer an bezahlbare Preise gehalten. Mehrere Leaker deuten jetzt allerdings an, dass sich das bei der Switch 2 völlig ändern könnte.

So schreibt beispielsweise der bekannte Leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker, dass 449 bis 500 US-Dollar laut einer anonymen Quelle möglich seien:

So if the person who told me June release is all but confirmed to be correct, then that could mean the pricing they gave me of $449/$499USD might also be correct. Think the $50 extra is a Mario Kart Bundle — Marvel vs CapNick  (@Shpeshal_Nick) January 16, 2025

Hinzu kämen bei einem US-Preis noch Steuern und Zölle, in Deutschland kämen je nach Wechselkurs somit also 500 bis 550 Euro zustande. Im Vorfeld der Switch-Ankündigung schrieb der Insider Jez Cordon zudem, dass der Preis "kontrovers" diskutiert werden könnte:

The price may be controversial — Jez (@JezCorden) January 15, 2025

Ein angeblicher Mitarbeiter einer französischen Handelskette schrieb hingegen von 400 Euro und die lägen ja noch eher im Rahmen:

Someone who works at Micromania a French retailer says that they are ready for Pre-orders and that they are "REALLY FOR SOON" for Switch 2



-Price: €399

-25 games ready for launch

-New game cost €69 to € 79

-NSO price increase

-Limited Edition bundle

-Mario Kart Rainbow Road pic.twitter.com/hggKYtcbrF — Switch 2 Stock (@Switch2Stock) January 12, 2025

Viele vorherige Leaks deuteten einen Verkaufspreis von 400 bis 500 Euro, vielleicht sogar mehr an. In dieser Preisregion dürfte sich die Nintendo Switch 2 also bewegen, während ein Preis nahe der Original-Switch immer unwahrscheinlicher erscheint. Keines der Gerüchte kann jedoch bestätigt werden, es ist also bei allen Angaben eine gesunde Portion Skepsis angesagt.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Mehrere Versionen sind nicht unwahrscheinlich

Im Vorfeld des Nintendo Switch-Reveals sind bereits etliche Details zu Design und Hardware im Netz gelandet. Vieles davon stimmte, etliches aber auch nicht. Zum Beispiel konnte ein Gerücht noch immer nicht abgehakt werden, in dem es um verschiedene Editionen der Konsole ging.

Demnach könnte die Switch 2 mit unterschiedlich großer Speicherbestückung in bis zu drei Editionen erscheinen. Eventuell fällt darunter auch eine Variante mit einem kontrastreichen OLED-Display, die gab es bei der Ur-Switch ja nachträglich zu haben.

Nintendo Switch 2: Soll zum Launch in drei unterschiedlichen Editionen erscheinen – eine davon lässt uns rätseln von Kevin Itzinger

Für einen OLED-Bildschirm würden dann logischerweise Mehrkosten fällig werden, die Nintendo zu einem Preis von 500 Euro oder mehr bewegen würden. Zusammen mit ein paar kostengünstigeren Modellen für niedrigere Budgets.

Wir sollten uns also nicht auf einen einzigen Verkaufspreis gefasst machen, sondern mit mehreren Variationen rechnen.

Am 2. April wird Nintendo wohl den Preis der Switch 2 enthüllen

Am Ende des Ankündigungs-Trailers wies Nintendo auf eine kommende Direct-Präsentation hin, auf der mehr zur Nintendo Switch 2 und den Spielen dafür verraten wird:

Dann dürfte wohl auch das Veröffentlichungsdatum verraten werden, zusammen mit dem Preis für die unterschiedlichen Versionen, Bundles und eventuell auch Farben. Mal sehen, ob Nintendo wirklich eine Switch 2 für jeden Geldbeutel parat hat!

Was würde euch bewegen, 500 Euro für eine Switch 2 auszugeben? Ein Bundle mit Mario Kart 9 oder vielleicht ein OLED-Display?