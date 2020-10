Uncharted-Film: Erstes Bild von Mark Wahlberg als Sully

Die Infos rund um den Uncharted Film nehmen so langsam aber sicher Fahrt auf. Nachdem vergangene Woche das erste Bild von Tom Holland in seiner Rolle als Nathan Drake aufgetaucht ist, hat sich jetzt Transformer-Star Mark Wahlberg via Instagram gemeldet. In der Verfilmung nimmt er die Rolle von Drakes Mentor Victor "Sully" Sullivan ein.

Hier könnt ihr euch das Video von Wahlberg anschauen:

Hier noch einmal der Link zum Instagram-Post.

Was ist zu sehen: Im kurzen Clip zeigt sich Wahlberg mit Sullys markantem Schnäuzer und zurückgekämmten Haaren. Bedenkt man, dass der Film noch vor den Ereignissen aus Uncharted: Drakes Schicksal spielt, kann sich Wahlberg in der Rolle durchaus sehen lassen.

Wie steht es um den Uncharted-Film?

Erscheinen soll der Film nach aktuellem Stand am 16. Juli 2021. Die Dreharbeiten mussten bedingt durch die Corona-Pandemie ab März 2020 pausieren, wurden Mitte Juli jedoch wieder aufgenommen . Ob dieser Termin eingehalten wird, ist jedoch auch aufgrund der Historie des Films überaus fraglich.

Eine erste Ankündigung zu einer Uncharted-Verfilmung gab es nämlich schon ganze zehn Jahre zuvor. Während dieser Phase wurden unzählige Male Regisseur und Cast ausgetauscht. Mittlerweile entsteht der Film unter der Leitung von Venom-Regisseur Ruben Fleischer.

Welche Schauspieler sind beteiligt? Neben Mark Wahlberg in der Rolle von Sully sind unter anderem Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali an den Dreharbeiten beteiligt, die auch in Berlin stattfanden.

Der Film erzählt dabei nicht die Geschichten aus den Spielen, sondern findet zeitlich vor dem PS3-Spiel Uncharted: Drakes Schicksal statt. Zu sehen sind also junge Version von Drake, Sully und Co.

Wie gefällt euch Wahlberg in der Rolle von Sully?