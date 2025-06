UNIQLO stellt neue One Piece-Kollektion vor und bei den Motiven kommen mir fast wieder die Tränen

UNIQLO hat sich da aber so einige emotionale Momente aus One Piece ausgesucht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

UNIQLO ist ein japanisches Bekleidungsunternehmen, das dafür bekannt ist, immer wieder Kollaborationen mit angesagten Künstler*innen und Anime-Serien einzugehen – darunter Attack on Titan, Dragon Ball, Spy x Family, Jujutsu Kaisen und viele mehr.

Einige dieser Serien bekommen sogar mehrmals eine Kollektion spendiert – so auch One Piece! Denn UNIQLO bringt eine „neue“ T-Shirt-Kollektion zur Anime-Serie heraus, die beliebte Motive und Designs vergangener One Piece-Kollaborationen wieder aufgreift.

Dieses Mal sind jedoch ein paar Motive dabei, die bei dem einen oder anderen Fan für heftigen Herzschmerz oder intensive Erinnerungen an besonders emotionale Momente sorgen könnten.

Ein entscheidender Moment von Ruffy und Ace als T-Shirt-Motiv

Ruffy hat alles getan, um seinen Bruder Ace zu retten. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

UNIQLO hat insgesamt sechs T-Shirts in der aktuellen One Piece-Kollektion enthüllt. Während die ersten drei Motive eher verspielt daherkommen – etwa Bepo, der Polarbär-Mink von den Herzpiraten, die Strohhut-Piraten als Gruppe oder Zorro, Sanji, Lysop und Ruffy in einer Hommage an das berühmte Beatles-Cover beim Überqueren von Zebrastreifen – haben es die letzten drei Shirts emotional so richtig in sich.

Denn diese drei Motive zeigen entscheidende Szenen, die viele Fans zu Tränen gerührt oder sogar zum Weinen gebracht haben dürften.

Aces und Ruffys Kampf am Marine-Ford als T-Shirt-Motiv. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / UNIQLO)

Eines davon zeigt Ruffy und Ace, Seite an Seite, im Kampf gegen die Marine. Jeder One Piece-Fan wird diesen Moment sofort erkennen und unweigerlich an das tragische Ereignis denken, das kurz danach folgte: Aces Tod. Er stellte sich schützend vor Ruffy, um ihn vor einem Angriff zu bewahren und ließ dabei sein eigenes Leben.

Ein kleiner Callback zur Geschwisterliebe von Ace, Sabo und Ruffy

Die drei unverkennbaren Hüte von Ruffy und seinen zwei Brüdern Sabo und Ace. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / UNIQLO)

Das Motiv von Ace und Ruffy ist vielleicht der schmerzlichste Schlag in die Magengrube dieser Kollektion, aber nicht der einzige mit großem Gefühlsfaktor. Die übrigen beiden Motive sind weniger tragisch, dafür umso rührender und nostalgischer.

Ruffy liebte seine Brüder genauso so sehr wie sie ihn liebten. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ein weiteres Shirt erinnert daran, dass Ruffy nicht nur Ace, sondern auch Sabo als Bruder hat. UNIQLO zeigt die enge Geschwisterbindung der drei, indem ihre unverkennbaren Kopfbedeckungen aufeinandergelegt dargestellt werden. Ein kleines, stilles Symbol für ihre tiefe Verbundenheit – ganz ohne Blutsverwandtschaft, aber umso mehr Herz.

Das Motiv zeigt Ruffys Strohhut, Sabos Hut mit der Schutzbrille und Aces unverkennbaren orangefarbigen Cowboy-Hut mit den zwei blauen Linsen.

Der Abschied von Vivi und den Strohhüten am Ende der Alabasta-Arc

Zu guter Letzt hat sich UNIQLO noch einen der prägendsten Momente aus der Anfangszeit von One Piece geschnappt: das Ende des Alabasta-Arcs.

Genauer gesagt zeigt das Motiv den Abschied zwischen Prinzessin Vivi und der Strohhutbande. Ein Moment, der vielen Fans durch die emotionale Inszenierung und die tiefe Freundschaft, die dabei sichtbar wurde, die Tränen in die Augen trieb.

Vivis Abschied von den Strohhüte gehört zu den womöglich emotionalsten Momenten in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / UNIQLO)

Das Motiv zeigt die Szene, in der sich die Strohhüte nach den Ereignissen in Alabasta von Vivi verabschieden mussten. Eigentlich hatten sie gewartet, um Vivi mit auf ihre Reise zu nehmen. Doch die Prinzessin lehnte in einer emotionalen Ansprache ab.

Sie liebt ihr Königreich und obwohl sie sich wünschte, bei den Strohhüten zu bleiben, entschied sie sich, für ihr Volk da zu sein. Dabei rief sie den Strohhüten hinterher, ob sie sie wohl noch als Freundin bezeichnen würden, falls sie sich in Zukunft wiedersehen werden.

Vivis Abschiedsrede rührt bis heute noch Fans zu Tränen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Weil Vivi als Prinzessin in der Öffentlichkeit steht und die Strohhüte als Piraten Feinde der Marine sind, können sie ihr nicht laut antworten. Vivi dachte erst, das Schweigen bedeutet Ablehnung. Doch genau in dem Moment heben Ruffy und seine Crewmitglieder den rechten Arm mit dem Kreuz-Zeichen in die Luft – das Symbol ihrer Freundschaft.

Diese Geste sollte Vivi eines versichern: Sie wird für immer eine Kameradin und eine Freundin der Strohhüte sein.

Jedes Shirt kostet 19,90 Euro und ist auf der offiziellen Website von UNIQLO oder in lokalen Läden erhältlich.

Werdet ihr euch eines dieser Shirts aus der One Piece-Kollektion schnappen und welcher Moment in One Piece war für euch am emotionalsten?