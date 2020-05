Unreal Engine 5 soll auf PS5 und Xbox Series X beeindrucken

Vor einigen Tagen präsentierte Epic Games mit der Technik-Demo"Lume in the Land of Nanite" die neue Unreal Engine 5. Die Demo lief dabei in Echtzeit auf der PS5. Epic Games CEO Tim Sweeney versprach anschließend per Twitter, dass die Grafik-Engine auch die XBox Series X voll unterstütze und beeindrucken wird.

Die neue Unreal Engine 5 zeigt, was grafisch alles möglich ist. In der Tech-Demo erkundet eine junge Frau detaillierte Ruinen, was Spieler wie auch Microsoft sehr beeindruckte.

Da die Demo in Echtzeit auf der PS5 abgespielt wurde, steht die Präsentation nicht automatisch beispielhaft für die Leistung auf der Xbox Series X. Wie Tim Sweeney aber später auf Twitter erklärte, wird die neue Grafik-Engine die Xbox Series X ebenfalls voll unterstützen und fantastisch aussehen.

The Unreal Engine 5 demo on PlayStation 5 was the culmination of years of discussions between Sony and Epic on future graphics and storage architectures.



The Nanite and Lumen tech powering it will be fully supported on both PS5 and Xbox Series X and will be awesome on both.