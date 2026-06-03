Until Dawn 2 angekündigt: PS4-Klassiker wird fortgesetzt - aber mit neuem Entwickler

Until Dawn 2 wurde während der State of Play angekündigt.

Eines der erfolgreichsten Horrorspiele der PS4-Ära hat in Until Dawn 2 soeben während der State of Play seine Fortsetzung bekommen, die exklusiv für die PS5 erscheint und überraschenderweise nicht mehr von Supermassive Games entwickelt wird.

Horizon VR-Entwickler übernehmen das Ruder

Nachdem Entwickler Supermassive Games mit Until Dawn ihr bislang größter Erfolg im Horror-Genre geglückt ist, wird die Entwicklung der Fortsetzung jetzt von Firesprite übernommen.

Firesprite? Habt ihr keine PSVR 2-Brille, ist euch das britische Studio sicher kaum ein Begriff. Mit Horizon Call of the Mountain hat der Entwickler eines der wenigen großen Spiele für das Virtual Reality-Headset von Sony veröffentlicht.

2:22 Until Dawn 2 mit erstem Trailer für PS5 angekündigt

Autoplay

Wann erscheint Until Dawn 2? Ein konkreter Release wurde noch nicht enthüllt, allerdings kennen wir das Jahr: 2027 geht's los.

Es geht auf die Insel

Nachdem es im Erstling in eine düstere Waldhütte ging, kommt jetzt das komplette Kontrastprogramm. So zieht es eine Gruppe von Teenagern auf eine verspukte und scheinbar verlassene Insel – wobei "scheinbar" hier das Stichwort ist.

Auch in Until Dawn 2 zählt wieder jede eurer Entscheidungen, um am Ende so viele Kids wie möglich von der Insel zu holen. Alternativ könnt ihr sie natürlich auch alle ihrem Schicksal überlassen und euch zahlreiche Todesszenen anschauen.

Bekannte Stars mit dabei: Im Trailer konnten wir bereits Dacre Montgomery (Billy aus Stranger Things) und Neil Newbon (Astarion in Baldur's Gate 3) erspähen.

Alle Infos von der State of Play

In einer diesmal extra langen State of Play war Until Dawn 2 natürlich nicht das einzige Highlight. Welche Infos und Spiele sonst noch enthüllt bzw. gezeigt wurden, könnt ihr in Eleens Live-Ticker bzw. in ihrer ausführlichen Übersicht nachlesen.

Until Dawn 2 kommt. Wie groß ist eure Vorfreude auf die Fortsetzung des PS4-Horrorspiels. Oder seid ihr die Art von Spiel mittlerweile eher satt?