State of Play morgen: Uhrzeit, Ankündigungen, bestätigte Spiele und Leaks im Live-Ticker

Alle Ankündigungen der Juni-State of Play gibt's hier.

Diese Woche geht der Showcase-Sommer so richtig los und den Start macht mal wieder Sony. Wir sammeln alle wichtigen Infos und begleiten die Ankündigungen der Show im Live-Ticker.

18:00 Uhr Einmal schlafen heißt es noch, dann erwartet uns die große Sony-Show! Wir begleiten hier morgen den Showcase live mit, halten euch bis dahin aber auch mit allen Leaks und offiziellen Informationen auf dem Laufenden.

1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

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State of Play im Juni 2026 - Termin, Uhrzeit und Länge des PlayStation-Showcases

Termin: 02. Juni 2026

02. Juni 2026 Uhrzeit: los geht's um 23 Uhr deutscher Zeit

los geht's um 23 Uhr deutscher Zeit Länge des Events: Laut Sony "über eine Stunde"

Laut Sony "über eine Stunde" Wo kann ich das Event sehen? Auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal von Sony.

Diese Spiele erwarten uns bei der State of Play

Offiziell bestätigt ist für den Showcase bislang nur ein einziges Spiel: Marvel's Wolverine wird der große Headliner der Show. Das heißt aber nicht, dass uns hier eine State of Play erwartet, die sich nur um den Marvel-Titel dreht! Er ist nur eines von mehreren Spielen.

Ein paar Leaks und Gerüchte zu weiteren Titeln der Show gibt es nämlich ebenfalls: So deuten die Zeichen darauf, dass auch das lange in der Versenkung verschwundene Fairgame$ sich endlich wieder blicken lassen könnte – zumindest lässt eine entsprechende Trademark-Einreichung so kurz vor der Show aufhorchen.

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Um bei den Sony-eigenen Studios zu bleiben: Hier gibt es ja auch noch ein Projekt bei Santa Monica Studios, an dem Cory Barlog arbeitet. Gerüchte deuteten dabei bereits auf einen neuen Titel im God of War-Universum hin, nur dass wir dort nicht Kratos sondern Faye spielen.

Ob wir von dem Spiel aber wirklich etwas bei der State of Play sehen, oder Sony sich so eine Ankündigung nicht doch eher für eine große Show im September aufhebt, bleibt abzuwarten.

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Daneben hat auch Maverick Games – ein Studio, das von ehemaligen Forza Horizon-Entwickler*innen gegründet wurde – die Enthüllung ihres neuen Spiels mit einem Countdown auf YouTube angeteast, der ausgerechnet am 2. Juni endet. Das sind zwar nur Indizien, aber eine Verbindung mit der State of Play ist durchaus möglich.

Zuletzt gab es kürzlich auch einen Leak zu einem angeblichen Rayman Legends-Remake (via Insider Gaming und NatetheHate).

Rayman Legends: Retold soll demnach am 1. Oktober 2026 erscheinen und bei der State of Play angekündigt werden. Laut NatetheHate soll das Remake: "Leute beeindrucken und überraschen."

Worauf hofft ihr bei der State of Play? Von welchem Studio wollt ihr unbedingt Neuigkeiten hören?